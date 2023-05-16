https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872038458.html
Артиллерист рассказал, как собака помогла обнаружить украинскую технику
Артиллерист рассказал, как собака помогла обнаружить украинскую технику - РИА Новости, 16.05.2023
Артиллерист рассказал, как собака помогла обнаружить украинскую технику
Собаки помогают обнаруживать украинскую боевую технику, сообщил военнослужащий реактивной батареи с позывным "Шама" на видео в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T05:07
2023-05-16T05:07
2023-05-16T06:26
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безопасность
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Собаки помогают обнаруживать украинскую боевую технику, сообщил военнослужащий реактивной батареи с позывным "Шама" на видео в Telegram-канале Минобороны."Посреди ночи она вышла на поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать, и когда мы выдвинулись, заметили, что через поле в посадке уже стояла эта техника, которую мы вычисляли. Этим она помогла нам, и это было неоднократно, много случаев", — рассказал "Шама".По его словам, собаку зовут Альба, ей было четыре месяца, когда ее нашли, "голодную" и "истощенную". Сейчас ей уже больше года."Если боевое задание, она с нами на броне едет, всегда с нами, верная подруга боевая", — добавил "Шама".Он отметил, что повар батареи каждый день готовит и для Альбы, ведь она постоянно "находится на своем посту".
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872038136.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Артиллерист рассказал, как собака помогла обнаружить украинскую технику
Артиллерист рассказал, что собака помогла их батарее обнаружить украинскую технику
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Собаки помогают обнаруживать украинскую боевую технику, сообщил военнослужащий реактивной батареи с позывным "Шама" на видео
в Telegram-канале Минобороны.
"Посреди ночи она вышла на поле и смотрела в одну точку, а потом начала рычать, и когда мы выдвинулись, заметили, что через поле в посадке уже стояла эта техника, которую мы вычисляли. Этим она помогла нам, и это было неоднократно, много случаев", — рассказал "Шама".
По его словам, собаку зовут Альба, ей было четыре месяца, когда ее нашли, "голодную" и "истощенную". Сейчас ей уже больше года.
"Если боевое задание, она с нами на броне едет, всегда с нами, верная подруга боевая", — добавил "Шама".
Он отметил, что повар батареи каждый день готовит и для Альбы, ведь она постоянно "находится на своем посту".
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