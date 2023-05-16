https://ria.ru/20230516/soyuz-1872214379.html

Союз вещателей стран Исламского мира присоединился к проекту SputnikPro

Союз вещателей стран Исламского мира присоединился к проекту SputnikPro - РИА Новости, 16.05.2023

Союз вещателей стран Исламского мира присоединился к проекту SputnikPro

Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC). Перед журналистами... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:29

2023-05-16T17:29

2023-05-16T17:29

сенегал

бангладеш

оман

sputnik

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC). Перед журналистами ведущих СМИ мусульманских стран выступил советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев. Темой лекции стали особенности производства подкастов. К англоязычному мастер-классу подключились 27 журналистов из Сенегала, Бангладеш, Омана, Палестины, Нигерии, Коморских островов, Джибути, Йемена, Судана, Гамбии.Спикер сессии Олег Дмитриев добавил: "Очень приятно работать с журналистами, которые задают вопросы о сущности подкаста, о том, как его применить. Я вижу, что этой аудитории не все равно, каким будет их журналистская продукция. Поэтому сегодня мы постарались выйти за рамки привычного понимания подкаста и дать больше практических советов людям, которые находятся в разных странах".Всего на 2023 год запланировано четыре лекции для журналистов СМИ, которые являются членами OSBU OIC.

https://ria.ru/20230421/universitet-1866960325.html

сенегал

бангладеш

оман

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

сенегал, бангладеш, оман, sputnik, миа "россия сегодня"