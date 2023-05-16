https://ria.ru/20230516/soyuz-1872214379.html
Союз вещателей стран Исламского мира присоединился к проекту SputnikPro
Союз вещателей стран Исламского мира присоединился к проекту SputnikPro - РИА Новости, 16.05.2023
Союз вещателей стран Исламского мира присоединился к проекту SputnikPro
Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC). Перед журналистами... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:29
2023-05-16T17:29
2023-05-16T17:29
сенегал
бангладеш
оман
sputnik
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872204491_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d79bd71c08637ae4a81eab8ad7285b4.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC). Перед журналистами ведущих СМИ мусульманских стран выступил советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев. Темой лекции стали особенности производства подкастов. К англоязычному мастер-классу подключились 27 журналистов из Сенегала, Бангладеш, Омана, Палестины, Нигерии, Коморских островов, Джибути, Йемена, Судана, Гамбии.Спикер сессии Олег Дмитриев добавил: "Очень приятно работать с журналистами, которые задают вопросы о сущности подкаста, о том, как его применить. Я вижу, что этой аудитории не все равно, каким будет их журналистская продукция. Поэтому сегодня мы постарались выйти за рамки привычного понимания подкаста и дать больше практических советов людям, которые находятся в разных странах".Всего на 2023 год запланировано четыре лекции для журналистов СМИ, которые являются членами OSBU OIC.
https://ria.ru/20230421/universitet-1866960325.html
сенегал
бангладеш
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872204491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ec3ab337316f73beb94ada27e6a6bba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сенегал, бангладеш, оман, sputnik, миа "россия сегодня"
Сенегал, Бангладеш, Оман, Sputnik, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Прошла первая лекция просветительского проекта SputnikPro для Союза вещателей Организации сотрудничества стран Исламского мира (OSBU OIC). Перед журналистами ведущих СМИ мусульманских стран выступил советник медиагруппы "Россия сегодня" Олег Дмитриев. Темой лекции стали особенности производства подкастов.
«
"Мы очень рады началу нашего сотрудничества в сфере медиатренингов, и уже получаем позитивный фидбэк от наших участников – все они хотят знать, когда будет следующий проект и присоединиться к нему", — заметила по итогам лекции директор по международному сотрудничеству Хемат Аллам.
Спикер сессии Олег Дмитриев добавил: "Очень приятно работать с журналистами, которые задают вопросы о сущности подкаста, о том, как его применить. Я вижу, что этой аудитории не все равно, каким будет их журналистская продукция. Поэтому сегодня мы постарались выйти за рамки привычного понимания подкаста и дать больше практических советов людям, которые находятся в разных странах".
Всего на 2023 год запланировано четыре лекции для журналистов СМИ, которые являются членами OSBU OIC.
Университет Йоханнесбурга присоединился к SputnikPro