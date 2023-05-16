https://ria.ru/20230516/shkola-1872237678.html
В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых
В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых - РИА Новости, 16.05.2023
В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых
Прокуратура Назрановского района Ингушетии организовала проверку после публикации о драке в сельской школе, в которой участвовали взрослые мужчины, сообщило... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:57
2023-05-16T18:57
2023-05-16T18:57
школа
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура Назрановского района Ингушетии организовала проверку после публикации о драке в сельской школе, в которой участвовали взрослые мужчины, сообщило надзорное ведомство региона. Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что в селении Кантышево в Ингушетии подрались двое детей, после чего отец одного из них попытался избить мальчика, победившего в той драке. В результате в конфликте приняли участие несколько взрослых и детей. "Прокуратурой Назрановского района проводится проверка по публикациям в сети интернет о драке на территории общеобразовательного учреждения в селении Кантышево", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также "дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, исполнению ими федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Кроме того, сотрудники прокуратуры намерены оценить исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. "По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ее ход и результаты прокурором Республики Ингушетия взяты на контроль", - подчеркивает ведомство. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, в результате драки небольшие травмы получил охранник школы, никто из детей серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869349698.html
https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html
назрановский район
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, происшествия, назрановский район, республика ингушетия, россия
Школа, Происшествия, Назрановский район, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых
Прокуратура в Ингушетии начала проверку из-за драки взрослых мужчин в школе в Кантышево
НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости.
Прокуратура Назрановского района Ингушетии организовала проверку после публикации о драке в сельской школе, в которой участвовали взрослые мужчины, сообщило надзорное ведомство
региона.
Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что в селении Кантышево в Ингушетии подрались двое детей, после чего отец одного из них попытался избить мальчика, победившего в той драке. В результате в конфликте приняли участие несколько взрослых и детей.
В Ангарске задержали школьника за покушение на убийство семиклассника
"Прокуратурой Назрановского района проводится проверка по публикациям в сети интернет о драке на территории общеобразовательного учреждения в селении Кантышево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также "дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, исполнению ими федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Кроме того, сотрудники прокуратуры намерены оценить исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
"По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ее ход и результаты прокурором Республики Ингушетия
взяты на контроль", - подчеркивает ведомство.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, в результате драки небольшие травмы получил охранник школы, никто из детей серьезно не пострадал.
"Взял молоток и камеру". На что пошел питерский школьник ради лайков