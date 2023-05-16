https://ria.ru/20230516/shkola-1872237678.html

В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых

В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых - РИА Новости, 16.05.2023

В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых

Прокуратура Назрановского района Ингушетии организовала проверку после публикации о драке в сельской школе, в которой участвовали взрослые мужчины, сообщило... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:57

2023-05-16T18:57

2023-05-16T18:57

школа

происшествия

назрановский район

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура Назрановского района Ингушетии организовала проверку после публикации о драке в сельской школе, в которой участвовали взрослые мужчины, сообщило надзорное ведомство региона. Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что в селении Кантышево в Ингушетии подрались двое детей, после чего отец одного из них попытался избить мальчика, победившего в той драке. В результате в конфликте приняли участие несколько взрослых и детей. "Прокуратурой Назрановского района проводится проверка по публикациям в сети интернет о драке на территории общеобразовательного учреждения в селении Кантышево", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также "дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, исполнению ими федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Кроме того, сотрудники прокуратуры намерены оценить исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. "По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ее ход и результаты прокурором Республики Ингушетия взяты на контроль", - подчеркивает ведомство. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, в результате драки небольшие травмы получил охранник школы, никто из детей серьезно не пострадал.

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869349698.html

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html

назрановский район

республика ингушетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

школа, происшествия, назрановский район, республика ингушетия, россия