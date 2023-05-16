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В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых - РИА Новости, 16.05.2023
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18:57 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/shkola-1872237678.html
В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых
В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых - РИА Новости, 16.05.2023
В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых
Прокуратура Назрановского района Ингушетии организовала проверку после публикации о драке в сельской школе, в которой участвовали взрослые мужчины, сообщило... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:57
2023-05-16T18:57
школа
происшествия
назрановский район
республика ингушетия
россия
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура Назрановского района Ингушетии организовала проверку после публикации о драке в сельской школе, в которой участвовали взрослые мужчины, сообщило надзорное ведомство региона. Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что в селении Кантышево в Ингушетии подрались двое детей, после чего отец одного из них попытался избить мальчика, победившего в той драке. В результате в конфликте приняли участие несколько взрослых и детей. "Прокуратурой Назрановского района проводится проверка по публикациям в сети интернет о драке на территории общеобразовательного учреждения в селении Кантышево", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также "дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, исполнению ими федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Кроме того, сотрудники прокуратуры намерены оценить исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей. "По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ее ход и результаты прокурором Республики Ингушетия взяты на контроль", - подчеркивает ведомство. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, в результате драки небольшие травмы получил охранник школы, никто из детей серьезно не пострадал.
https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869349698.html
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назрановский район
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школа, происшествия, назрановский район, республика ингушетия, россия
Школа, Происшествия, Назрановский район, Республика Ингушетия, Россия
В Ингушетии начали проверку из-за драки в школе с участием взрослых

Прокуратура в Ингушетии начала проверку из-за драки взрослых мужчин в школе в Кантышево

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура Назрановского района Ингушетии организовала проверку после публикации о драке в сельской школе, в которой участвовали взрослые мужчины, сообщило надзорное ведомство региона.
Во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что в селении Кантышево в Ингушетии подрались двое детей, после чего отец одного из них попытался избить мальчика, победившего в той драке. В результате в конфликте приняли участие несколько взрослых и детей.
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"Прокуратурой Назрановского района проводится проверка по публикациям в сети интернет о драке на территории общеобразовательного учреждения в селении Кантышево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также "дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения, исполнению ими федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Кроме того, сотрудники прокуратуры намерены оценить исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
"По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ее ход и результаты прокурором Республики Ингушетия взяты на контроль", - подчеркивает ведомство.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, в результате драки небольшие травмы получил охранник школы, никто из детей серьезно не пострадал.
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ШколаПроисшествияНазрановский районРеспублика ИнгушетияРоссия
 
 
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