https://ria.ru/20230516/shkola-1872215308.html

Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98%

Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98% - РИА Новости, 16.05.2023

Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98%

Строительная готовность школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа составляет 98%, сообщили в пресс-службе министерства строительного... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:31

2023-05-16T17:31

2023-05-16T17:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительная готовность школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа составляет 98%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.Работы велись в рамках государственной программы за счет средств бюджета. В трехэтажном здании площадью 8,9 тысячи квадратных метров в Рузском городском округе разместились учебные классы, помещения групп продленного дня, лаборатории и мастерские, обеденный зал на 200 мест, а также многофункциональный спортзал."Открыть учебное заведение планируется 1 сентября 2023 года", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.

https://ria.ru/20230503/shkola-1869360967.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)