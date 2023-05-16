https://ria.ru/20230516/shkola-1872215308.html
Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98%
Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98% - РИА Новости, 16.05.2023
Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98%
Строительная готовность школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа составляет 98%, сообщили в пресс-службе министерства строительного... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:31
2023-05-16T17:31
2023-05-16T17:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительная готовность школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа составляет 98%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.Работы велись в рамках государственной программы за счет средств бюджета. В трехэтажном здании площадью 8,9 тысячи квадратных метров в Рузском городском округе разместились учебные классы, помещения групп продленного дня, лаборатории и мастерские, обеденный зал на 200 мест, а также многофункциональный спортзал."Открыть учебное заведение планируется 1 сентября 2023 года", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
https://ria.ru/20230503/shkola-1869360967.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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