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Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98% - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:31 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/shkola-1872215308.html
Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98%
Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98% - РИА Новости, 16.05.2023
Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98%
Строительная готовность школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа составляет 98%, сообщили в пресс-службе министерства строительного... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:31
2023-05-16T17:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительная готовность школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа составляет 98%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.Работы велись в рамках государственной программы за счет средств бюджета. В трехэтажном здании площадью 8,9 тысячи квадратных метров в Рузском городском округе разместились учебные классы, помещения групп продленного дня, лаборатории и мастерские, обеденный зал на 200 мест, а также многофункциональный спортзал."Открыть учебное заведение планируется 1 сентября 2023 года", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
https://ria.ru/20230503/shkola-1869360967.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Строительство школы в поселке Рузского округа Подмосковья завершено на 98%

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиШколы в поселке Рузского округа Подмосковья
Школы в поселке Рузского округа Подмосковья - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Школы в поселке Рузского округа Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Строительная готовность школы на 400 мест в поселке Тучково Рузского городского округа составляет 98%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья.
Работы велись в рамках государственной программы за счет средств бюджета. В трехэтажном здании площадью 8,9 тысячи квадратных метров в Рузском городском округе разместились учебные классы, помещения групп продленного дня, лаборатории и мастерские, обеденный зал на 200 мест, а также многофункциональный спортзал.
"Открыть учебное заведение планируется 1 сентября 2023 года", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
Строительство школы на 550 мест в селе Озерецкое Дмитровского городского округа Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Школу на 550 мест откроют в селе Дмитровского округа к новому учебному году
3 мая, 11:50
 
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