Рейтинг@Mail.ru
Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
 
16:53 16.05.2023 (обновлено: 17:36 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/shkola-1872199510.html
Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме
Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме - РИА Новости, 16.05.2023
Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник, учреждение готовится принять ребят уже осенью, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:53
2023-05-16T17:36
алтайский край
школа
россия
алтайский край
барнаул
виктор томенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872216304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd8dbc5d796e8b3a953215e81d07ed1.jpg
БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник, учреждение готовится принять ребят уже осенью, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в поселке Спутник в Барнауле… Сейчас в поселке около тысячи детей школьного возраста, которые вынуждены ездить на учебу в другие районы города", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что строительство школы, которая была очень нужна в поселке, стало возможно благодаря включению объекта в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края. "Мы сделали все от нас зависящее, чтобы проект состоялся. Из федерального бюджета удалось привлечь около 600 миллионов рублей, а когда во время строительства произошел скачок цен — пересмотрели смету, добавили деньги из краевого бюджета. В итоге школа нам обойдется примерно в 850 миллионов. И это, безусловно, того стоит, ведь дети — наше будущее, именно они займутся развитием края после нас", – цитирует Томенко пресс-служба. Школа находится в высокой стадии готовности: занятия должны начаться уже в новом учебном году, с 1 сентября. Завезена мебель, закуплено современное оборудование для классов. У учеников будет возможность заниматься физкультурой на полноценном стадионе с футбольным полем, беговыми дорожками, теннисным кортом, волейбольной и баскетбольной площадками. "Такие школы — уже стандарт для Барнаула. Будем и дальше работать над реализацией подобных проектов по всему краю… В Барнауле готовы документы на строительство пяти школ, проектируется еще четыре, а нужно на это около 18 миллиардов рублей — будем продолжать работу с федеральными органами власти, чтобы получать финансовую поддержку. Этот вопрос я поднимал в том числе и на недавней встрече с президентом", – подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230511/sotsobekty-1871037392.html
россия
алтайский край
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872216304_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_43c9d87acfeed3b6cac3ffce46fc550c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
школа, россия, алтайский край, барнаул, виктор томенко
Алтайский край, Школа, Россия, Алтайский край, Барнаул, Виктор Томенко

Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник, учреждение готовится принять ребят уже осенью, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в поселке Спутник в Барнауле… Сейчас в поселке около тысячи детей школьного возраста, которые вынуждены ездить на учебу в другие районы города", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что строительство школы, которая была очень нужна в поселке, стало возможно благодаря включению объекта в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края.
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник
"Мы сделали все от нас зависящее, чтобы проект состоялся. Из федерального бюджета удалось привлечь около 600 миллионов рублей, а когда во время строительства произошел скачок цен — пересмотрели смету, добавили деньги из краевого бюджета. В итоге школа нам обойдется примерно в 850 миллионов. И это, безусловно, того стоит, ведь дети — наше будущее, именно они займутся развитием края после нас", – цитирует Томенко пресс-служба.
Школа находится в высокой стадии готовности: занятия должны начаться уже в новом учебном году, с 1 сентября. Завезена мебель, закуплено современное оборудование для классов. У учеников будет возможность заниматься физкультурой на полноценном стадионе с футбольным полем, беговыми дорожками, теннисным кортом, волейбольной и баскетбольной площадками.
"Такие школы — уже стандарт для Барнаула. Будем и дальше работать над реализацией подобных проектов по всему краю… В Барнауле готовы документы на строительство пяти школ, проектируется еще четыре, а нужно на это около 18 миллиардов рублей — будем продолжать работу с федеральными органами власти, чтобы получать финансовую поддержку. Этот вопрос я поднимал в том числе и на недавней встрече с президентом", – подчеркнул губернатор.
Рабочий во время кровельных работ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Алтайском крае на ремонт соцобъектов выделят дополнительные деньги
11 мая, 13:54
 
Алтайский крайШколаРоссияАлтайский крайБарнаулВиктор Томенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала