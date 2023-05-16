https://ria.ru/20230516/shkola-1872199510.html

Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме

Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме - РИА Новости, 16.05.2023

Глава Алтайского края осмотрел школу, строящуюся в Барнауле по госпрограмме

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник, учреждение готовится принять ребят уже осенью, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:53

2023-05-16T16:53

2023-05-16T17:36

алтайский край

школа

россия

алтайский край

барнаул

виктор томенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872216304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd8dbc5d796e8b3a953215e81d07ed1.jpg

БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в барнаульском поселке Спутник, учреждение готовится принять ребят уже осенью, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел строящуюся школу в поселке Спутник в Барнауле… Сейчас в поселке около тысячи детей школьного возраста, которые вынуждены ездить на учебу в другие районы города", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что строительство школы, которая была очень нужна в поселке, стало возможно благодаря включению объекта в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края. "Мы сделали все от нас зависящее, чтобы проект состоялся. Из федерального бюджета удалось привлечь около 600 миллионов рублей, а когда во время строительства произошел скачок цен — пересмотрели смету, добавили деньги из краевого бюджета. В итоге школа нам обойдется примерно в 850 миллионов. И это, безусловно, того стоит, ведь дети — наше будущее, именно они займутся развитием края после нас", – цитирует Томенко пресс-служба. Школа находится в высокой стадии готовности: занятия должны начаться уже в новом учебном году, с 1 сентября. Завезена мебель, закуплено современное оборудование для классов. У учеников будет возможность заниматься физкультурой на полноценном стадионе с футбольным полем, беговыми дорожками, теннисным кортом, волейбольной и баскетбольной площадками. "Такие школы — уже стандарт для Барнаула. Будем и дальше работать над реализацией подобных проектов по всему краю… В Барнауле готовы документы на строительство пяти школ, проектируется еще четыре, а нужно на это около 18 миллиардов рублей — будем продолжать работу с федеральными органами власти, чтобы получать финансовую поддержку. Этот вопрос я поднимал в том числе и на недавней встрече с президентом", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230511/sotsobekty-1871037392.html

россия

алтайский край

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

школа, россия, алтайский край, барнаул, виктор томенко