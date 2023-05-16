https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872215571.html

США ввели санкции против россиянина за киберактивность

США ввели санкции против россиянина за киберактивность - РИА Новости, 16.05.2023

США ввели санкции против россиянина за киберактивность

США ввели против гражданина РФ Михаила Матвеева санкции, связанные с киберактивностью, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:32

2023-05-16T17:32

2023-05-16T17:32

сша

россия

в мире

технологии

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. США ввели против гражданина РФ Михаила Матвеева санкции, связанные с киберактивностью, сообщило американское министерство финансов. Санкционный список пополнил россиянин Матвеев 1992 года рождения, прописанный в Калининграде, известный под псевдонимами "BORISELCIN" и "WAZAWAKA". Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикциях США и запрет на сделки для американцев.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

сша

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, технологии, санкции в отношении россии