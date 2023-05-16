https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872215571.html
США ввели санкции против россиянина за киберактивность
США ввели санкции против россиянина за киберактивность - РИА Новости, 16.05.2023
США ввели санкции против россиянина за киберактивность
США ввели против гражданина РФ Михаила Матвеева санкции, связанные с киберактивностью, сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:32
2023-05-16T17:32
2023-05-16T17:32
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санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. США ввели против гражданина РФ Михаила Матвеева санкции, связанные с киберактивностью, сообщило американское министерство финансов. Санкционный список пополнил россиянин Матвеев 1992 года рождения, прописанный в Калининграде, известный под псевдонимами "BORISELCIN" и "WAZAWAKA". Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокировку активов в юрисдикциях США и запрет на сделки для американцев.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, технологии, санкции в отношении россии
США, Россия, В мире, Технологии, Санкции в отношении России
США ввели санкции против россиянина за киберактивность
Минфин США объявил о введении санкций против россиянина Матвеева за киберактивность