Рейтинг@Mail.ru
Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:40 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/rentgenapparaty-1872110539.html
Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов
Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов - РИА Новости, 16.05.2023
Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов
Еще 6 интраоперационных рентгенаппаратов на общую сумму 56 миллионов рублей поступило в медицинские учреждения Московской области с начала текущего года,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:40
2023-05-16T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872111624_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_5e5ce2048ffef4d86dc97f58f3bd7cb4.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Еще 6 интраоперационных рентгенаппаратов на общую сумму 56 миллионов рублей поступило в медицинские учреждения Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Новые передвижные рентгеновские аппараты типа C-дуга поступили в Люберецкую, Воскресенскую, Сергиево-Посадскую больницы. Аппараты при проведении операций различного уровня сложности под рентген-контролем."Мы продолжаем оснащать наши стационары современной медтехникой. Это важно для оказания качественной и доступной медицинской помощи пациентам. За последние 2 года в больницы поставлено 18 рентгенаппаратов типа С-дуга, которые применяются врачами в операционных. С начала этого года – еще 6 на общую сумму почти 56 миллионов рублей", - приводятся слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20230421/rentgenapparaty-1866899786.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872111624_45:0:1183:853_1920x0_80_0_0_58a103d8b81bd48e3cc5320a3e6d70b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов
Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области /
Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Еще 6 интраоперационных рентгенаппаратов на общую сумму 56 миллионов рублей поступило в медицинские учреждения Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Новые передвижные рентгеновские аппараты типа C-дуга поступили в Люберецкую, Воскресенскую, Сергиево-Посадскую больницы. Аппараты при проведении операций различного уровня сложности под рентген-контролем.
"Мы продолжаем оснащать наши стационары современной медтехникой. Это важно для оказания качественной и доступной медицинской помощи пациентам. За последние 2 года в больницы поставлено 18 рентгенаппаратов типа С-дуга, которые применяются врачами в операционных. С начала этого года – еще 6 на общую сумму почти 56 миллионов рублей", - приводятся слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Почти 50 рентгенаппаратов поступило в больницы Подмосковья с 2022 года
21 апреля, 14:17
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала