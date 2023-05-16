https://ria.ru/20230516/rentgenapparaty-1872110539.html

Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов

Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов - РИА Новости, 16.05.2023

Больницы Подмосковья с начала года получили 6 операционных рентгенаппаратов

Еще 6 интраоперационных рентгенаппаратов на общую сумму 56 миллионов рублей поступило в медицинские учреждения Московской области с начала текущего года,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:40

2023-05-16T12:40

2023-05-16T12:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Еще 6 интраоперационных рентгенаппаратов на общую сумму 56 миллионов рублей поступило в медицинские учреждения Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Новые передвижные рентгеновские аппараты типа C-дуга поступили в Люберецкую, Воскресенскую, Сергиево-Посадскую больницы. Аппараты при проведении операций различного уровня сложности под рентген-контролем."Мы продолжаем оснащать наши стационары современной медтехникой. Это важно для оказания качественной и доступной медицинской помощи пациентам. За последние 2 года в больницы поставлено 18 рентгенаппаратов типа С-дуга, которые применяются врачами в операционных. С начала этого года – еще 6 на общую сумму почти 56 миллионов рублей", - приводятся слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20230421/rentgenapparaty-1866899786.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова