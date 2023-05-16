https://ria.ru/20230516/remont-1872211613.html

Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60%

Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60% - РИА Новости, 16.05.2023

Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60%

План текущего года по ремонту мест отдыха в подмосковных лесах выполнен на 60%, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:23

2023-05-16T17:23

2023-05-16T17:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872203676_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_658872948b4e3607206fb53c5940e1b2.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. План текущего года по ремонту мест отдыха в подмосковных лесах выполнен на 60%, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.Каждая зона включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 50 сантиметров.Больше всего мест отдыха отремонтировано в Шатурском, Истринском, Бородинском и Ступинском лесничествах.

https://ria.ru/20230510/les-1870888848.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)