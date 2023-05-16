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Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60% - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:23 16.05.2023
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Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60%
Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60% - РИА Новости, 16.05.2023
Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60%
План текущего года по ремонту мест отдыха в подмосковных лесах выполнен на 60%, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:23
2023-05-16T17:23
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. План текущего года по ремонту мест отдыха в подмосковных лесах выполнен на 60%, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.Каждая зона включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 50 сантиметров.Больше всего мест отдыха отремонтировано в Шатурском, Истринском, Бородинском и Ступинском лесничествах.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60%

© Фото : Telegram-канал Мособл КомлесГодовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60%
Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60% - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Telegram-канал Мособл Комлес
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. План текущего года по ремонту мест отдыха в подмосковных лесах выполнен на 60%, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.
Каждая зона включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 50 сантиметров.
«
"При календарном плане в 500 мест уже отремонтировано и установлено 296. Все выполненные работы соответствуют техническим характеристикам, конструкции установленных элементов отвечают повышенным требованиям безопасности", - говорится в сообщении.
Больше всего мест отдыха отремонтировано в Шатурском, Истринском, Бородинском и Ступинском лесничествах.
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10 мая, 19:23
 
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