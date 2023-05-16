https://ria.ru/20230516/remont-1872211613.html
Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60%
Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60% - РИА Новости, 16.05.2023
Годовой план по ремонту мест отдыха в лесах Подмосковья выполнен на 60%
План текущего года по ремонту мест отдыха в подмосковных лесах выполнен на 60%, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:23
2023-05-16T17:23
2023-05-16T17:23
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. План текущего года по ремонту мест отдыха в подмосковных лесах выполнен на 60%, сообщила пресс-служба регионального Комлесхоза.Каждая зона включает в себя конструкцию места отдыха – беседку, места для сбора мусора и для разведения костра. Вокруг площадки зоны отдыха создается минерализованная полоса шириной не менее 50 сантиметров.Больше всего мест отдыха отремонтировано в Шатурском, Истринском, Бородинском и Ступинском лесничествах.
https://ria.ru/20230510/les-1870888848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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