https://ria.ru/20230516/razmetka-1872178523.html

Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве

Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве - РИА Новости, 16.05.2023

Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве

Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:36

2023-05-16T15:36

2023-05-16T15:36

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петр бирюков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что на дорогах нанесут новые линии, разделяющие ряды и встречные потоки, стрелки, показывающие направление движения, и стоп-линии, дублирующие дорожные знаки. Делать это будут двумя способами: в первом случае для создания разметки используют специальные машины, а во втором - нанесут вручную при помощи специальных трафаретов. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что после зимы разметку обновят на более чем четырех тысячах дорожных объектов. Общая протяженность нанесенных линий превысит 15 тысяч погонных метров. Работы ведутся в основном в ночное время, чтобы не так сильно мешать автомобилистам.

https://ria.ru/20230427/vodoemy-1868153235.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы