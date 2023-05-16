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Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве - РИА Новости, 16.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:36 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/razmetka-1872178523.html
Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве
Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве - РИА Новости, 16.05.2023
Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве
Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:36
2023-05-16T15:36
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петр бирюков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что на дорогах нанесут новые линии, разделяющие ряды и встречные потоки, стрелки, показывающие направление движения, и стоп-линии, дублирующие дорожные знаки. Делать это будут двумя способами: в первом случае для создания разметки используют специальные машины, а во втором - нанесут вручную при помощи специальных трафаретов. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что после зимы разметку обновят на более чем четырех тысячах дорожных объектов. Общая протяженность нанесенных линий превысит 15 тысяч погонных метров. Работы ведутся в основном в ночное время, чтобы не так сильно мешать автомобилистам.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкОбновление дорожной разметки
Обновление дорожной разметки - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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Обновление дорожной разметки . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали обновлять разметку после зимы на Бульварном кольце - одной из центральных кольцевых магистралей столицы. Работы будут вести на всех 10 участках: Яузском, Чистопрудном, Гоголевском, Сретенском и других бульварах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на дорогах нанесут новые линии, разделяющие ряды и встречные потоки, стрелки, показывающие направление движения, и стоп-линии, дублирующие дорожные знаки. Делать это будут двумя способами: в первом случае для создания разметки используют специальные машины, а во втором - нанесут вручную при помощи специальных трафаретов.
«
"Дорогу размечают холодным пластиком и термопластиком. Первый используют для нанесения стрелок и знаков, отмечающих остановки, парковки и велодорожки, второй - для пешеходных переходов, осевых, краевых и разделяющих ряды линий. По сравнению с краской эти материалы более долговечны", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что после зимы разметку обновят на более чем четырех тысячах дорожных объектов. Общая протяженность нанесенных линий превысит 15 тысяч погонных метров. Работы ведутся в основном в ночное время, чтобы не так сильно мешать автомобилистам.
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