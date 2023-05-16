Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве
Обновление дорожной разметки . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дорожную разметку начали обновлять на Бульварном кольце в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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"Специалисты комплекса городского хозяйства начали обновлять разметку после зимы на Бульварном кольце - одной из центральных кольцевых магистралей столицы. Работы будут вести на всех 10 участках: Яузском, Чистопрудном, Гоголевском, Сретенском и других бульварах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на дорогах нанесут новые линии, разделяющие ряды и встречные потоки, стрелки, показывающие направление движения, и стоп-линии, дублирующие дорожные знаки. Делать это будут двумя способами: в первом случае для создания разметки используют специальные машины, а во втором - нанесут вручную при помощи специальных трафаретов.
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"Дорогу размечают холодным пластиком и термопластиком. Первый используют для нанесения стрелок и знаков, отмечающих остановки, парковки и велодорожки, второй - для пешеходных переходов, осевых, краевых и разделяющих ряды линий. По сравнению с краской эти материалы более долговечны", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что после зимы разметку обновят на более чем четырех тысячах дорожных объектов. Общая протяженность нанесенных линий превысит 15 тысяч погонных метров. Работы ведутся в основном в ночное время, чтобы не так сильно мешать автомобилистам.