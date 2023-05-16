https://ria.ru/20230516/rassledovanie-1872106678.html
На Украине будут расследовать гибель журналиста "Франс Пресс"
На Украине будут расследовать гибель журналиста "Франс Пресс" - РИА Новости, 16.05.2023
На Украине будут расследовать гибель журналиста "Франс Пресс"
Французские следователи прибыли на Украину для расследования гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, сообщает "Укринформ". РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:23
2023-05-16T12:23
2023-05-16T12:35
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Французские следователи прибыли на Украину для расследования гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, сообщает "Укринформ". "Французские следователи уже прибыли в Украину для расследования гибели журналиста информагентства AFP Армана Солдина...", - пишет "Укринформ" в телеграм-канале, ссылаясь на руководителя офиса международной правозащитной организации "Репортеры без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Жанну Кавелье. Ранее агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена под Артемовском, расположенном в ДНР. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр (находится в ДНР). Отмечается, что погибший занимал должность видеокоординатора агентства. Там он работал с сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230516/krym-1872066433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, восточная европа, репортеры без границ, донецкая народная республика, франция
В мире, Украина, Восточная Европа, Репортеры без границ, Донецкая Народная Республика, Франция
На Украине будут расследовать гибель журналиста "Франс Пресс"
Следователи из Франции прибыли на Украину для расследования гибели журналиста AFP Сольдена