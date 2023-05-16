https://ria.ru/20230516/rassledovanie-1872106678.html

На Украине будут расследовать гибель журналиста "Франс Пресс"

На Украине будут расследовать гибель журналиста "Франс Пресс" - РИА Новости, 16.05.2023

На Украине будут расследовать гибель журналиста "Франс Пресс"

Французские следователи прибыли на Украину для расследования гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, сообщает "Укринформ". РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:23

2023-05-16T12:23

2023-05-16T12:35

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Французские следователи прибыли на Украину для расследования гибели журналиста агентства Франс Пресс Армана Сольдена, сообщает "Укринформ". "Французские следователи уже прибыли в Украину для расследования гибели журналиста информагентства AFP Армана Солдина...", - пишет "Укринформ" в телеграм-канале, ссылаясь на руководителя офиса международной правозащитной организации "Репортеры без границ" в Восточной Европе и Центральной Азии Жанну Кавелье. Ранее агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена под Артемовском, расположенном в ДНР. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр (находится в ДНР). Отмечается, что погибший занимал должность видеокоординатора агентства. Там он работал с сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230516/krym-1872066433.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, восточная европа, репортеры без границ, донецкая народная республика, франция