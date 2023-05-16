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США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия" - РИА Новости, 16.05.2023
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16:19 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/privilegii-1872190622.html
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия" - РИА Новости, 16.05.2023
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"
Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", следует из опубликованного во вторник документа. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:19
2023-05-16T16:19
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санкции
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", следует из опубликованного во вторник документа. Отмечается, что в предыдущий раз Минторг продлевал экспортные ограничения 15 ноября 2022 года.
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экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"

Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Россия"
Самолеты авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолеты авиакомпании "Россия". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", следует из опубликованного во вторник документа.
«
"Я подписал ордер, отказывающий в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия" на период 180 дней", - говорится в документе, подписанном помощником министра торговли США Мэтью Аксельродом.
Отмечается, что в предыдущий раз Минторг продлевал экспортные ограничения 15 ноября 2022 года.
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