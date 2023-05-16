https://ria.ru/20230516/privilegii-1872190622.html
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия" - РИА Новости, 16.05.2023
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"
Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", следует из опубликованного во вторник документа. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:19
2023-05-16T16:19
2023-05-16T16:19
экономика
сша
россия
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_0:129:3073:1858_1920x0_80_0_0_627319f30d22a80bac6567ca8ca66c8d.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", следует из опубликованного во вторник документа. Отмечается, что в предыдущий раз Минторг продлевал экспортные ограничения 15 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872105189.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570752029_298:0:2775:1858_1920x0_80_0_0_42f975740c19cc97b38efbf7e24f6c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"
Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"