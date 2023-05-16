https://ria.ru/20230516/privilegii-1872190622.html

США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"

США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия" - РИА Новости, 16.05.2023

США продлили отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия"

Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", следует из опубликованного во вторник документа. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:19

2023-05-16T16:19

2023-05-16T16:19

экономика

сша

россия

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Минторг США продлил на 180 дней отказ в экспортных привилегиях для авиакомпании "Россия", следует из опубликованного во вторник документа. Отмечается, что в предыдущий раз Минторг продлевал экспортные ограничения 15 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230516/sanktsii-1872105189.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, санкции, санкции в отношении россии