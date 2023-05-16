https://ria.ru/20230516/pozhary-1872068970.html
В России за сутки потушили 89 природных пожаров
В России за сутки потушили 89 природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2023
В России за сутки потушили 89 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров на площади 17 956 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:18
2023-05-16T10:18
2023-05-16T10:18
происшествия
природные пожары в россии
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415564_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_b08c3b35bafd77e45d926f916ea44aef.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров на площади 17 956 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. К полуночи 16 мая в стране действовало 45 лесных пожаров на площади 12 145 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Тюменской области - там действуют восемь пожаров на площади 6 495 гектаров.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415564_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_81761af91d495ee7270e6472e9471ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, россия, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Природные пожары в России, Россия, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России за сутки потушили 89 природных пожаров
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 89 природных пожаров в России за сутки