https://ria.ru/20230516/pozhary-1872068970.html

В России за сутки потушили 89 природных пожаров

В России за сутки потушили 89 природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2023

В России за сутки потушили 89 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров на площади 17 956 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:18

2023-05-16T10:18

2023-05-16T10:18

происшествия

природные пожары в россии

россия

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров на площади 17 956 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. К полуночи 16 мая в стране действовало 45 лесных пожаров на площади 12 145 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Тюменской области - там действуют восемь пожаров на площади 6 495 гектаров.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, природные пожары в россии, россия, база охраны лесов "авиалесоохрана"