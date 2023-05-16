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В России за сутки потушили 89 природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2023
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10:18 16.05.2023
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В России за сутки потушили 89 природных пожаров
В России за сутки потушили 89 природных пожаров - РИА Новости, 16.05.2023
В России за сутки потушили 89 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров на площади 17 956 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:18
2023-05-16T10:18
происшествия
природные пожары в россии
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров на площади 17 956 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. К полуночи 16 мая в стране действовало 45 лесных пожаров на площади 12 145 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Тюменской области - там действуют восемь пожаров на площади 6 495 гектаров.
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происшествия, природные пожары в россии, россия, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Природные пожары в России, Россия, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России за сутки потушили 89 природных пожаров

Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 89 природных пожаров в России за сутки

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров на площади 17 956 гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.05.2023 года в 26 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 89 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 17 956 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 16 мая в стране действовало 45 лесных пожаров на площади 12 145 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Тюменской области - там действуют восемь пожаров на площади 6 495 гектаров.
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