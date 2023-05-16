https://ria.ru/20230516/pozhar-1872234021.html

В Новгородской области загорелась пилорама

В Новгородской области загорелась пилорама - РИА Новости, 16.05.2023

В Новгородской области загорелась пилорама

Более пяти часов в деревне Боровенка Новгородской области сотрудники ГУМЧС РФ по региону ликвидируют пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на пилораме,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T18:46

2023-05-16T18:46

2023-05-16T18:46

происшествия

новгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Более пяти часов в деревне Боровенка Новгородской области сотрудники ГУМЧС РФ по региону ликвидируют пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на пилораме, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что в 12.51 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Когда спасатели приехали, то установили, что пилорама загорелась изнутри, кроме того, на территории горят отходы производства. "В 16.29 пожар был локализован. Сейчас продолжается тушение. Площадь пожара около 2,5 тысячи (квадратных - ред.) метров", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20230516/pozhar-1872041001.html

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)