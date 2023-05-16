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В Новгородской области загорелась пилорама - РИА Новости, 16.05.2023
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18:46 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pozhar-1872234021.html
В Новгородской области загорелась пилорама
В Новгородской области загорелась пилорама - РИА Новости, 16.05.2023
В Новгородской области загорелась пилорама
Более пяти часов в деревне Боровенка Новгородской области сотрудники ГУМЧС РФ по региону ликвидируют пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на пилораме,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:46
2023-05-16T18:46
происшествия
новгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Более пяти часов в деревне Боровенка Новгородской области сотрудники ГУМЧС РФ по региону ликвидируют пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на пилораме, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что в 12.51 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Когда спасатели приехали, то установили, что пилорама загорелась изнутри, кроме того, на территории горят отходы производства. "В 16.29 пожар был локализован. Сейчас продолжается тушение. Площадь пожара около 2,5 тысячи (квадратных - ред.) метров", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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происшествия, новгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области загорелась пилорама

В деревне Боровенка в Новгородской области более пяти часов тушат пожар на пилораме

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мая – РИА Новости. Более пяти часов в деревне Боровенка Новгородской области сотрудники ГУМЧС РФ по региону ликвидируют пожар площадью 2,5 тысячи квадратных метров на пилораме, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в 12.51 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре. Когда спасатели приехали, то установили, что пилорама загорелась изнутри, кроме того, на территории горят отходы производства.
"В 16.29 пожар был локализован. Сейчас продолжается тушение. Площадь пожара около 2,5 тысячи (квадратных - ред.) метров", - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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ПроисшествияНовгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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