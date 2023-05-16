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На юго-востоке Москвы полностью ликвидировали пожар в промзоне - РИА Новости, 16.05.2023
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18:26 16.05.2023 (обновлено: 18:35 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/pozhar-1872229196.html
На юго-востоке Москвы полностью ликвидировали пожар в промзоне
На юго-востоке Москвы полностью ликвидировали пожар в промзоне - РИА Новости, 16.05.2023
На юго-востоке Москвы полностью ликвидировали пожар в промзоне
Пожар в ангаре в промышленной зоне на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:26
2023-05-16T18:35
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пожар в ангаре в промышленной зоне на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 18:11 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.Ранее ведомство сообщало о ликвидации открытого горения на площади 1,8 тысячи квадратных метров, к тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юго-востоке Москвы полностью ликвидировали пожар в промзоне

На юго-востоке Москвы полностью ликвидировали пожар в промышленной зоне

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация пожара в ангаре на юго-востоке столицы
Ликвидация пожара в ангаре на юго-востоке столицы - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация пожара в ангаре на юго-востоке столицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пожар в ангаре в промышленной зоне на юго-востоке Москвы полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 18:11 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.
Ранее ведомство сообщало о ликвидации открытого горения на площади 1,8 тысячи квадратных метров, к тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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