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Открытый огонь в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировали
Открытый огонь в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 16.05.2023
Открытый огонь в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировали
Открытый огонь в ангаре в промышленной зоне на юго-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:35
2023-05-16T16:35
2023-05-16T16:38
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Открытый огонь в ангаре в промышленной зоне на юго-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 16.22 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Ранее ведомство сообщало о локализации пожара на площади 1,8 тысячи квадратных метров, к тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.
https://ria.ru/20230516/pozhary-1872188255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытый огонь в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юго-востоке Москвы