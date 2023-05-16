https://ria.ru/20230516/pozhar-1872195828.html

Открытый огонь в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировали

Открытый огонь в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 16.05.2023

Открытый огонь в промзоне на юго-востоке Москвы ликвидировали

Открытый огонь в ангаре в промышленной зоне на юго-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:35

2023-05-16T16:35

2023-05-16T16:38

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Открытый огонь в ангаре в промышленной зоне на юго-востоке Москвы удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 16.22 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.Ранее ведомство сообщало о локализации пожара на площади 1,8 тысячи квадратных метров, к тушению привлекли пожарный поезд и вертолет.

https://ria.ru/20230516/pozhary-1872188255.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)