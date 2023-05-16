https://ria.ru/20230516/pozhar-1872161589.html

К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолет Ка-32

К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолет Ка-32 - РИА Новости, 16.05.2023

К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолет Ка-32

Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара в промышленной зоне на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:48

2023-05-16T14:48

2023-05-16T15:12

происшествия

москва

россия

ка-32

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872167445_49:0:1781:974_1920x0_80_0_0_2ef091e0d87a1a78006e57d6ca08b90f.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара в промышленной зоне на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, ка-32