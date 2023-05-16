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К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолет Ка-32
К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолет Ка-32 - РИА Новости, 16.05.2023
К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолет Ка-32
Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара в промышленной зоне на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:48
2023-05-16T14:48
2023-05-16T15:12
происшествия
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ка-32
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вертолет Ка-32 привлекли к тушению крупного пожара в промышленной зоне на юго-востоке Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К тушению пожара привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия, ка-32
Происшествия, Москва, Россия, Ка-32
К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолет Ка-32
К тушению пожара в промзоне на юго-востоке Москвы привлекли вертолет Ка-32