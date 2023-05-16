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В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар - РИА Новости, 16.05.2023
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06:36 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pozhar-1872041001.html
В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар
В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар - РИА Новости, 16.05.2023
В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар
Пожар, возникший в двухэтажном магазине в поселке Нижняя Пойма на северо-востоке Красноярского края на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает краевой... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:36
2023-05-16T06:36
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Пожар, возникший в двухэтажном магазине в поселке Нижняя Пойма на северо-востоке Красноярского края на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает краевой глава МЧС. Пожар произошел в 18.51 мск понедельника в двухэтажном железобетонном здании, где расположен магазин смешанных товаров на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения на соседнее здание нет. Информация о пострадавших не поступала. "В 6.30 (2.30 мск) 16 мая пожар полностью ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении. На месте работают 18 человек личного состава и пять единиц техники.
https://ria.ru/20230516/pozhar-1872040875.html
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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар

МЧС: в красноярском поселке ликвидировали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник" | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник"
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Пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Пожар, возникший в двухэтажном магазине в поселке Нижняя Пойма на северо-востоке Красноярского края на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает краевой глава МЧС.
Пожар произошел в 18.51 мск понедельника в двухэтажном железобетонном здании, где расположен магазин смешанных товаров на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения на соседнее здание нет. Информация о пострадавших не поступала.
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"В 6.30 (2.30 мск) 16 мая пожар полностью ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
На месте работают 18 человек личного состава и пять единиц техники.
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