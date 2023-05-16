https://ria.ru/20230516/pozhar-1872041001.html

В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар

В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар - РИА Новости, 16.05.2023

В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар

Пожар, возникший в двухэтажном магазине в поселке Нижняя Пойма на северо-востоке Красноярского края на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает краевой... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T06:36

2023-05-16T06:36

2023-05-16T06:36

происшествия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Пожар, возникший в двухэтажном магазине в поселке Нижняя Пойма на северо-востоке Красноярского края на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает краевой глава МЧС. Пожар произошел в 18.51 мск понедельника в двухэтажном железобетонном здании, где расположен магазин смешанных товаров на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения на соседнее здание нет. Информация о пострадавших не поступала. "В 6.30 (2.30 мск) 16 мая пожар полностью ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении. На месте работают 18 человек личного состава и пять единиц техники.

https://ria.ru/20230516/pozhar-1872040875.html

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красноярский край

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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)