https://ria.ru/20230516/pozhar-1872041001.html
В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар
В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар - РИА Новости, 16.05.2023
В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар
Пожар, возникший в двухэтажном магазине в поселке Нижняя Пойма на северо-востоке Красноярского края на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает краевой... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:36
2023-05-16T06:36
2023-05-16T06:36
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578682366_0:26:579:352_1920x0_80_0_0_3247bf0a69daed3cb52ad919462d27b2.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Пожар, возникший в двухэтажном магазине в поселке Нижняя Пойма на северо-востоке Красноярского края на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает краевой глава МЧС. Пожар произошел в 18.51 мск понедельника в двухэтажном железобетонном здании, где расположен магазин смешанных товаров на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения на соседнее здание нет. Информация о пострадавших не поступала. "В 6.30 (2.30 мск) 16 мая пожар полностью ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении. На месте работают 18 человек личного состава и пять единиц техники.
https://ria.ru/20230516/pozhar-1872040875.html
https://ria.ru/20230515/pozhar-1871991089.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578682366_110:0:579:352_1920x0_80_0_0_33ce739f509a7889a07b272181bf6fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В магазине красноярского поселка ликвидировали пожар
МЧС: в красноярском поселке ликвидировали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Пожар, возникший в двухэтажном магазине в поселке Нижняя Пойма на северо-востоке Красноярского края на 1,2 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает краевой глава МЧС.
Пожар произошел в 18.51 мск понедельника в двухэтажном железобетонном здании, где расположен магазин смешанных товаров на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения на соседнее здание нет. Информация о пострадавших не поступала.
Из-за пожара в селе в Хабаровском крае началась эвакуация жилого дома
"В 6.30 (2.30 мск) 16 мая пожар полностью ликвидирован на площади 1200 квадратных метров, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
На месте работают 18 человек личного состава и пять единиц техники.
Глава МЧС встретился с пострадавшими от пожара жителями тюменского села