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Из-за пожара в селе в Хабаровском крае началась эвакуация жилого дома
Из-за пожара в селе в Хабаровском крае началась эвакуация жилого дома - РИА Новости, 16.05.2023
Из-за пожара в селе в Хабаровском крае началась эвакуация жилого дома
Трехэтажный жилой дом горит в селе Тополево Хабаровского края, идет эвакуация людей, сообщает краевой глава МЧС. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T06:31
2023-05-16T06:31
2023-05-16T09:55
происшествия
жилье
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в селе Тополево Хабаровского края, идет эвакуация людей, сообщает краевой глава МЧС. "Поступило сообщение о возгорании в трехэтажном жилом доме в селе Тополево. Службы незамедлительно убыли по повышенному рангу. По прибытии первого подразделения пожарной охраны установлено, что горит крыша здания. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет."В 14.07 (07.07 мск) пожар в жилом доме в селе Тополево локализован. Продолжаются работы по ликвидации возгорания", - сообщил позже главк.Прокуратура Хабаровского района проводит проверку в связи с возгоранием жилого дома. Надзорное ведомство уточняет, что пожар случился около 13.00 (06.00 мск). Прокуратура контролирует ликвидацию пожара и ход процессуальной проверки.
https://ria.ru/20230516/pozhar-1872041001.html
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происшествия, жилье, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из-за пожара в селе в Хабаровском крае началась эвакуация жилого дома
МЧС: из-за пожара в селе в Хабаровском крае эвакуируют жителей трехэтажного дома
ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в селе Тополево Хабаровского края, идет эвакуация людей, сообщает краевой глава МЧС.
"Поступило сообщение о возгорании в трехэтажном жилом доме в селе Тополево. Службы незамедлительно убыли по повышенному рангу. По прибытии первого подразделения пожарной охраны установлено, что горит крыша здания. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.
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Информации о пострадавших пока нет.
"В 14.07 (07.07 мск) пожар в жилом доме в селе Тополево локализован. Продолжаются работы по ликвидации возгорания", - сообщил позже главк.
Прокуратура Хабаровского района проводит проверку в связи с возгоранием жилого дома. Надзорное ведомство уточняет, что пожар случился около 13.00 (06.00 мск). Прокуратура контролирует ликвидацию пожара и ход процессуальной проверки.
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