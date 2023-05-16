https://ria.ru/20230516/pozhar-1872040875.html

Из-за пожара в селе в Хабаровском крае началась эвакуация жилого дома

Из-за пожара в селе в Хабаровском крае началась эвакуация жилого дома - РИА Новости, 16.05.2023

Из-за пожара в селе в Хабаровском крае началась эвакуация жилого дома

Трехэтажный жилой дом горит в селе Тополево Хабаровского края, идет эвакуация людей, сообщает краевой глава МЧС. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T06:31

2023-05-16T06:31

2023-05-16T09:55

происшествия

жилье

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872064885_0:81:1555:956_1920x0_80_0_0_908db5b1b0e9e0cee01999688ed7f3cc.jpg

ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. Трехэтажный жилой дом горит в селе Тополево Хабаровского края, идет эвакуация людей, сообщает краевой глава МЧС. "Поступило сообщение о возгорании в трехэтажном жилом доме в селе Тополево. Службы незамедлительно убыли по повышенному рангу. По прибытии первого подразделения пожарной охраны установлено, что горит крыша здания. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет."В 14.07 (07.07 мск) пожар в жилом доме в селе Тополево локализован. Продолжаются работы по ликвидации возгорания", - сообщил позже главк.Прокуратура Хабаровского района проводит проверку в связи с возгоранием жилого дома. Надзорное ведомство уточняет, что пожар случился около 13.00 (06.00 мск). Прокуратура контролирует ликвидацию пожара и ход процессуальной проверки.

https://ria.ru/20230516/pozhar-1872041001.html

https://ria.ru/20230515/pozhar-1871899925.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)