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Киев потерял до 25 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении

Киев потерял до 25 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.05.2023

Киев потерял до 25 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и пять автомобилей, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:47

2023-05-16T12:47

2023-05-16T12:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

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2023

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность