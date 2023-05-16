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Киев потерял до 25 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении
Киев потерял до 25 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.05.2023
Киев потерял до 25 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении
На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и пять автомобилей, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:47
2023-05-16T12:47
2023-05-16T12:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 25 украинских военнослужащих, самоходку "Акация" и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Киев потерял до 25 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял до 25 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении