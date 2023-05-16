https://ria.ru/20230516/pomosch-1872179638.html

Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР

Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2023

Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР

Более 50 объектов инфраструктуры и жилых домов восстановят власти Башкирии в подшефном городе Красный Луч в Луганской Народной республике, сообщили в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:39

2023-05-16T15:39

2023-05-16T15:39

надежные люди

красный луч

луганская народная республика

республика башкортостан

жкх

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УФА, 16 мая - РИА Новости. Более 50 объектов инфраструктуры и жилых домов восстановят власти Башкирии в подшефном городе Красный Луч в Луганской Народной республике, сообщили в правительстве региона. Башкирия в июне 2022 года взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР. По данным башкирского правительства, власти Башкирии совместно с ЛНР актуализировали и согласовали план развития отдельных объектов инфраструктуры на территории города Красный Луч, рассчитанный на 2023-2025 годы. По планам, до конца текущего года в городе необходимо восстановить 57 объектов. Так, для асфальтирования 16 объектов дорожного хозяйства города задействован асфальтобетонный завод, который был доставлен из Башкирии ещё в прошлом году. В настоящее время работы уже идут, информирует правительство региона. Отмечается, что Назаров поручил кабмину региона до 17 мая подготовить проект постановления правительства в части утверждения порядка субсидирования ремонтных работ, также подготовить проект об утверждении порядка субсидирования ремонта многофункционального центра, чтобы лимиты до главных распорядителей бюджетных средств были доведены не позднее 19 мая.

https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1870252513.html

https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870962262.html

красный луч

луганская народная республика

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

красный луч, луганская народная республика, республика башкортостан, жкх