https://ria.ru/20230516/pomosch-1872179638.html
Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР
Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2023
Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР
Более 50 объектов инфраструктуры и жилых домов восстановят власти Башкирии в подшефном городе Красный Луч в Луганской Народной республике, сообщили в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:39
2023-05-16T15:39
2023-05-16T15:39
надежные люди
красный луч
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республика башкортостан
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УФА, 16 мая - РИА Новости. Более 50 объектов инфраструктуры и жилых домов восстановят власти Башкирии в подшефном городе Красный Луч в Луганской Народной республике, сообщили в правительстве региона. Башкирия в июне 2022 года взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР. По данным башкирского правительства, власти Башкирии совместно с ЛНР актуализировали и согласовали план развития отдельных объектов инфраструктуры на территории города Красный Луч, рассчитанный на 2023-2025 годы. По планам, до конца текущего года в городе необходимо восстановить 57 объектов. Так, для асфальтирования 16 объектов дорожного хозяйства города задействован асфальтобетонный завод, который был доставлен из Башкирии ещё в прошлом году. В настоящее время работы уже идут, информирует правительство региона. Отмечается, что Назаров поручил кабмину региона до 17 мая подготовить проект постановления правительства в части утверждения порядка субсидирования ремонтных работ, также подготовить проект об утверждении порядка субсидирования ремонта многофункционального центра, чтобы лимиты до главных распорядителей бюджетных средств были доведены не позднее 19 мая.
https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1870252513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный луч, луганская народная республика, республика башкортостан, жкх
Надежные люди, Красный Луч, Луганская Народная Республика, Республика Башкортостан, ЖКХ
Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР
Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе Красный Луч в ЛНР
УФА, 16 мая - РИА Новости.
Более 50 объектов инфраструктуры и жилых домов восстановят власти Башкирии в подшефном городе Красный Луч в Луганской Народной республике, сообщили в правительстве региона
.
Башкирия в июне 2022 года взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР.
По данным башкирского правительства, власти Башкирии совместно с ЛНР актуализировали и согласовали план развития отдельных объектов инфраструктуры на территории города Красный Луч, рассчитанный на 2023-2025 годы. По планам, до конца текущего года в городе необходимо восстановить 57 объектов.
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"Восстановлению в Красном Луче подлежат 3 школы, 2 детских сада и здание МФЦ, а также 9 объектов коммунальной инфраструктуры, 6 объектов энергетического хозяйства, 20 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Так, для асфальтирования 16 объектов дорожного хозяйства города задействован асфальтобетонный завод, который был доставлен из Башкирии ещё в прошлом году. В настоящее время работы уже идут, информирует правительство региона.
«
"В прошлом году восстановили 50 объектов в городах Красный Луч и Петровское на общую сумму более 650 миллионов рублей. В числе этих объектов 10 многоквартирных домов, 17 социальных объектов, по 3 объекта коммунального хозяйства и благоустройства, а также 17 объектов дорожного хозяйства, в том числе асфальтобетонный завод", - приводятся слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.
Отмечается, что Назаров поручил кабмину региона до 17 мая подготовить проект постановления правительства в части утверждения порядка субсидирования ремонтных работ, также подготовить проект об утверждении порядка субсидирования ремонта многофункционального центра, чтобы лимиты до главных распорядителей бюджетных средств были доведены не позднее 19 мая.
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