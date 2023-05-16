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Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2023
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15:39 16.05.2023
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Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР
Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР - РИА Новости, 16.05.2023
Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР
Более 50 объектов инфраструктуры и жилых домов восстановят власти Башкирии в подшефном городе Красный Луч в Луганской Народной республике, сообщили в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:39
2023-05-16T15:39
надежные люди
красный луч
луганская народная республика
республика башкортостан
жкх
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УФА, 16 мая - РИА Новости. Более 50 объектов инфраструктуры и жилых домов восстановят власти Башкирии в подшефном городе Красный Луч в Луганской Народной республике, сообщили в правительстве региона. Башкирия в июне 2022 года взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР. По данным башкирского правительства, власти Башкирии совместно с ЛНР актуализировали и согласовали план развития отдельных объектов инфраструктуры на территории города Красный Луч, рассчитанный на 2023-2025 годы. По планам, до конца текущего года в городе необходимо восстановить 57 объектов. Так, для асфальтирования 16 объектов дорожного хозяйства города задействован асфальтобетонный завод, который был доставлен из Башкирии ещё в прошлом году. В настоящее время работы уже идут, информирует правительство региона. Отмечается, что Назаров поручил кабмину региона до 17 мая подготовить проект постановления правительства в части утверждения порядка субсидирования ремонтных работ, также подготовить проект об утверждении порядка субсидирования ремонта многофункционального центра, чтобы лимиты до главных распорядителей бюджетных средств были доведены не позднее 19 мая.
https://ria.ru/20230423/spetsoperatsiya-1870252513.html
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красный луч
луганская народная республика
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красный луч, луганская народная республика, республика башкортостан, жкх
Надежные люди, Красный Луч, Луганская Народная Республика, Республика Башкортостан, ЖКХ
Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе в ЛНР

Башкирия восстановит более 50 объектов в подшефном городе Красный Луч в ЛНР

CC BY 2.5 / Klevak / Сквер и памятник В.И.Ленину перед горсоветом в Красном Луче
Сквер и памятник В.И.Ленину перед горсоветом в Красном Луче - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY 2.5 / Klevak /
Сквер и памятник В.И.Ленину перед горсоветом в Красном Луче. Архивное фото
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УФА, 16 мая - РИА Новости. Более 50 объектов инфраструктуры и жилых домов восстановят власти Башкирии в подшефном городе Красный Луч в Луганской Народной республике, сообщили в правительстве региона.
Башкирия в июне 2022 года взяла шефство над городом Красный Луч в ЛНР.
По данным башкирского правительства, власти Башкирии совместно с ЛНР актуализировали и согласовали план развития отдельных объектов инфраструктуры на территории города Красный Луч, рассчитанный на 2023-2025 годы. По планам, до конца текущего года в городе необходимо восстановить 57 объектов.
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"Восстановлению в Красном Луче подлежат 3 школы, 2 детских сада и здание МФЦ, а также 9 объектов коммунальной инфраструктуры, 6 объектов энергетического хозяйства, 20 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
Так, для асфальтирования 16 объектов дорожного хозяйства города задействован асфальтобетонный завод, который был доставлен из Башкирии ещё в прошлом году. В настоящее время работы уже идут, информирует правительство региона.
«
"В прошлом году восстановили 50 объектов в городах Красный Луч и Петровское на общую сумму более 650 миллионов рублей. В числе этих объектов 10 многоквартирных домов, 17 социальных объектов, по 3 объекта коммунального хозяйства и благоустройства, а также 17 объектов дорожного хозяйства, в том числе асфальтобетонный завод", - приводятся слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.
Отмечается, что Назаров поручил кабмину региона до 17 мая подготовить проект постановления правительства в части утверждения порядка субсидирования ремонтных работ, также подготовить проект об утверждении порядка субсидирования ремонта многофункционального центра, чтобы лимиты до главных распорядителей бюджетных средств были доведены не позднее 19 мая.
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Надежные людиКрасный ЛучЛуганская Народная РеспубликаРеспублика БашкортостанЖКХ
 
 
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