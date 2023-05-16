https://ria.ru/20230516/pomosch-1872068340.html

Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО

Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2023

Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО

Триста адресных посылок, почти 4 тонны груза, отправили из Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:15

2023-05-16T10:15

2023-05-16T10:15

надежные люди

донецкая народная республика

магаданская область

вооруженные силы рф

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МАГАДАН, 16 мая - РИА Новости. Триста адресных посылок, почти 4 тонны груза, отправили из Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона в Telegram-канале. Уточняется, что весь груз уже находится в Москве, вскоре через Ростов-на-Дону его доставят на территорию Донецкой Народной Республики - на склад Магаданской области.

https://ria.ru/20230512/magadan-1871201757.html

https://ria.ru/20230510/podarki-1870747384.html

донецкая народная республика

магаданская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, магаданская область, вооруженные силы рф