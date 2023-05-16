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Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2023
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10:15 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pomosch-1872068340.html
Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО
Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2023
Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО
Триста адресных посылок, почти 4 тонны груза, отправили из Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:15
2023-05-16T10:15
надежные люди
донецкая народная республика
магаданская область
вооруженные силы рф
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МАГАДАН, 16 мая - РИА Новости. Триста адресных посылок, почти 4 тонны груза, отправили из Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона в Telegram-канале. Уточняется, что весь груз уже находится в Москве, вскоре через Ростов-на-Дону его доставят на территорию Донецкой Народной Республики - на склад Магаданской области.
https://ria.ru/20230512/magadan-1871201757.html
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донецкая народная республика, магаданская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Магаданская область, Вооруженные силы РФ
Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО

Правительство Колымы отправило триста адресных посылок для земляков-бойцов спецоперации

© Фото : правительство Магаданской областиГруз для бойцов СВО от Магаданской области
Груз для бойцов СВО от Магаданской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : правительство Магаданской области
Груз для бойцов СВО от Магаданской области
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 16 мая - РИА Новости. Триста адресных посылок, почти 4 тонны груза, отправили из Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
«
"Триста адресных посылок от земляков: инвентарь для госпиталя, вещи и книги дня детей, обереги - далеко не полный перечень того, что скоро доставят на склад Магаданской области на территории ДНР. Колымский штаб сбора помощи солдатам при поддержке регионального правительства отправил почти четыре тонны груза для земляков - бойцов СВО", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что весь груз уже находится в Москве, вскоре через Ростов-на-Дону его доставят на территорию Донецкой Народной Республики - на склад Магаданской области.
«
"В составе груза - триста адресных посылок, медоборудование, необходимые для работы госпиталя, а также книги для детей ДНР, письма и подарки бойцам, собранные в рамках акции "Чтобы ты победил". Груз будет в ДНР 16 мая, на следующий день разгрузка на складе регионального правительства", - уточнили в правительстве.
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