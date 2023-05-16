Из Магаданской области отправили почти четыре тонны груза в зону СВО
Правительство Колымы отправило триста адресных посылок для земляков-бойцов спецоперации
МАГАДАН, 16 мая - РИА Новости. Триста адресных посылок, почти 4 тонны груза, отправили из Магаданской области в зону специальной военной операции, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
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"Триста адресных посылок от земляков: инвентарь для госпиталя, вещи и книги дня детей, обереги - далеко не полный перечень того, что скоро доставят на склад Магаданской области на территории ДНР. Колымский штаб сбора помощи солдатам при поддержке регионального правительства отправил почти четыре тонны груза для земляков - бойцов СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что весь груз уже находится в Москве, вскоре через Ростов-на-Дону его доставят на территорию Донецкой Народной Республики - на склад Магаданской области.
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"В составе груза - триста адресных посылок, медоборудование, необходимые для работы госпиталя, а также книги для детей ДНР, письма и подарки бойцам, собранные в рамках акции "Чтобы ты победил". Груз будет в ДНР 16 мая, на следующий день разгрузка на складе регионального правительства", - уточнили в правительстве.