Рейтинг@Mail.ru
В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pokhischenie-1872032654.html
В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию
В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию - РИА Новости, 16.05.2023
В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию
США воздействуют на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Киеву, говорится в статье Global Times. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T02:10
2023-05-16T02:10
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
европа
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США воздействуют на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Киеву, говорится в статье Global Times.Как отметило издание, недавние визиты Владимира Зеленского в европейские страны говорят лишь о том, что конфликт на Украине набирает обороты.По его мнению, Запад своими действиями лишь раздувает конфликт на Украине. Специалист призвал Вашингтон добиваться скорейшего начала мирных переговоров и брать пример с Китая.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html
https://ria.ru/20230516/propaganda-1872031986.html
украина
сша
россия
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, европа, китай
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Европа, Китай
В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию

Global Times: США похитили Европу в попытке ослабить Россию через конфликт на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США воздействуют на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Киеву, говорится в статье Global Times.
Как отметило издание, недавние визиты Владимира Зеленского в европейские страны говорят лишь о том, что конфликт на Украине набирает обороты.
«

"США продолжают наращивать свою военную помощь Украине. Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России и ее ослабления", — заявил военный эксперт Сун Чжунпин.

По его мнению, Запад своими действиями лишь раздувает конфликт на Украине. Специалист призвал Вашингтон добиваться скорейшего начала мирных переговоров и брать пример с Китая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы
01:10
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского
01:25
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийЕвропаКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала