https://ria.ru/20230516/pokhischenie-1872032654.html

В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию

В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию - РИА Новости, 16.05.2023

В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию

США воздействуют на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Киеву, говорится в статье Global Times. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T02:10

2023-05-16T02:10

2023-05-16T02:10

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

европа

китай

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США воздействуют на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Киеву, говорится в статье Global Times.Как отметило издание, недавние визиты Владимира Зеленского в европейские страны говорят лишь о том, что конфликт на Украине набирает обороты.По его мнению, Запад своими действиями лишь раздувает конфликт на Украине. Специалист призвал Вашингтон добиваться скорейшего начала мирных переговоров и брать пример с Китая.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html

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украина

сша

россия

европа

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, европа, китай