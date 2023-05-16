В Китае раскрыли, кого похитили США в попытке ослабить Россию
Global Times: США похитили Европу в попытке ослабить Россию через конфликт на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США воздействуют на Европу в попытке ослабить Россию через поставки оружия Киеву, говорится в статье Global Times.
Как отметило издание, недавние визиты Владимира Зеленского в европейские страны говорят лишь о том, что конфликт на Украине набирает обороты.
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"США продолжают наращивать свою военную помощь Украине. Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США, цель которых состоит в том, чтобы заставить европейские страны помочь Штатам использовать украинский вопрос для противодействия России и ее ослабления", — заявил военный эксперт Сун Чжунпин.
По его мнению, Запад своими действиями лишь раздувает конфликт на Украине. Специалист призвал Вашингтон добиваться скорейшего начала мирных переговоров и брать пример с Китая.
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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