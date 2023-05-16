https://ria.ru/20230516/pogoda-1872046614.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.05.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T08:03

2023-05-16T08:03

2023-05-16T08:03

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода