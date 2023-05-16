https://ria.ru/20230516/pogoda-1872046614.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.05.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:03
2023-05-16T08:03
2023-05-16T08:03
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается облачная погода и до 22 градусов тепла