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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.05.2023
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08:03 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pogoda-1872046614.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.05.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T08:03
2023-05-16T08:03
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник ожидается облачная погода и до 22 градусов тепла

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВесна в Москве
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Сегодня столица останется под влиянием обширного антициклона, в Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В центре города плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье от плюс 18 до плюс 23 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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