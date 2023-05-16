https://ria.ru/20230516/podmoskove-1872099168.html

Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье

Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2023

Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье

Более 100 проектов по повышению мощности электроснабжения реализовали на территории Московской области за прошедший год, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:58

2023-05-16T11:58

2023-05-16T11:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 100 проектов по повышению мощности электроснабжения реализовали на территории Московской области за прошедший год, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона."Электроснабжение новых жилых комплексов — одно из ключевых направлений работы распределительных сетевых компаний группы компаний "Россети". За последний год в Москве и Подмосковье реализовано 104 таких проекта суммарная мощность которых составила 156,5 МВт", - говорится в сообщении.В качестве примера ведомство приводит проект в ЖК "Южна Битца", объем присоединения которого составил почти 6,5 МВт. Также в этом году энергетики региона обеспечили электроснабжение нового микрорайона в Дзержинском, где для электроснабжения многоквартирных домов было построено два секционирующих пункта на 6 кВ, две трансформаторные подстанции, проложили порядка 600 метров кабельной линии 6 кВ в результате чего мощность сети составила 3,2 МВт.

https://ria.ru/20230516/parking-1872090236.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)