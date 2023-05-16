https://ria.ru/20230516/podmoskove-1872099168.html
Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье
Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2023
Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье
Более 100 проектов по повышению мощности электроснабжения реализовали на территории Московской области за прошедший год, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:58
2023-05-16T11:58
2023-05-16T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40087/52/400875296_0:218:2780:1781_1920x0_80_0_0_1c333a2918c905a9286f0c70d9b58bbc.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 100 проектов по повышению мощности электроснабжения реализовали на территории Московской области за прошедший год, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона."Электроснабжение новых жилых комплексов — одно из ключевых направлений работы распределительных сетевых компаний группы компаний "Россети". За последний год в Москве и Подмосковье реализовано 104 таких проекта суммарная мощность которых составила 156,5 МВт", - говорится в сообщении.В качестве примера ведомство приводит проект в ЖК "Южна Битца", объем присоединения которого составил почти 6,5 МВт. Также в этом году энергетики региона обеспечили электроснабжение нового микрорайона в Дзержинском, где для электроснабжения многоквартирных домов было построено два секционирующих пункта на 6 кВ, две трансформаторные подстанции, проложили порядка 600 метров кабельной линии 6 кВ в результате чего мощность сети составила 3,2 МВт.
https://ria.ru/20230516/parking-1872090236.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40087/52/400875296_57:0:2722:1999_1920x0_80_0_0_014422e39f71ebf9d0f065fb2bd20f35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)