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Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:58 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/podmoskove-1872099168.html
Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье
Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье - РИА Новости, 16.05.2023
Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье
Более 100 проектов по повышению мощности электроснабжения реализовали на территории Московской области за прошедший год, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:58
2023-05-16T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 100 проектов по повышению мощности электроснабжения реализовали на территории Московской области за прошедший год, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона."Электроснабжение новых жилых комплексов — одно из ключевых направлений работы распределительных сетевых компаний группы компаний "Россети". За последний год в Москве и Подмосковье реализовано 104 таких проекта суммарная мощность которых составила 156,5 МВт", - говорится в сообщении.В качестве примера ведомство приводит проект в ЖК "Южна Битца", объем присоединения которого составил почти 6,5 МВт. Также в этом году энергетики региона обеспечили электроснабжение нового микрорайона в Дзержинском, где для электроснабжения многоквартирных домов было построено два секционирующих пункта на 6 кВ, две трансформаторные подстанции, проложили порядка 600 метров кабельной линии 6 кВ в результате чего мощность сети составила 3,2 МВт.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 100 проектов по электроснабжению выполнили в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЭлектрик на опоре линии электропередачи
Электрик на опоре линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Электрик на опоре линии электропередачи
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Более 100 проектов по повышению мощности электроснабжения реализовали на территории Московской области за прошедший год, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.
"Электроснабжение новых жилых комплексов — одно из ключевых направлений работы распределительных сетевых компаний группы компаний "Россети". За последний год в Москве и Подмосковье реализовано 104 таких проекта суммарная мощность которых составила 156,5 МВт", - говорится в сообщении.
Проект многоуровневого паркинга вместимостью 500 машиномест в Красногорске - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске
Вчера, 11:30
В качестве примера ведомство приводит проект в ЖК "Южна Битца", объем присоединения которого составил почти 6,5 МВт. Также в этом году энергетики региона обеспечили электроснабжение нового микрорайона в Дзержинском, где для электроснабжения многоквартирных домов было построено два секционирующих пункта на 6 кВ, две трансформаторные подстанции, проложили порядка 600 метров кабельной линии 6 кВ в результате чего мощность сети составила 3,2 МВт.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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