https://ria.ru/20230516/podmoskove-1872094575.html
Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям в ЕДС Подмосковья
Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям в ЕДС Подмосковья - РИА Новости, 16.05.2023
Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям в ЕДС Подмосковья
Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям от граждан Московской области в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона за прошедшую неделю, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:43
2023-05-16T11:43
2023-05-16T11:43
новости подмосковья
шатура
московская область (подмосковье)
раменский
госжилинспекция
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям от граждан Московской области в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.Всего, в течение минувшей недели в ЕДС региона поступило 6,5 тысячи обращений, из которых более 4,3 тысячи перешли в раздел закрытых. По сравнению с позапрошлой неделей заявок стало меньше в 27 городских округах. В лидеры с наивысшими темпами снижения вошли городские округа Зарайск, Серебряные Пруды, Истра, Раменский и Шатура."На 6% снизилось количество сигналов об основной жилищно-коммунальной проблеме уборки подъездов - 527 заявок. В лидерах - Шатура, Раменское, Дзержинский и Мытищи", - говорится в сообщении.На втором месте по региону оказалась проблема подачи отопления в жилое помещение – 450 заявок, замкнула тройку лидеров проблема устранения неисправности лифтового оборудования – 370 обращений.Руководитель ведомства Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана принять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.
https://ria.ru/20230516/parking-1872090236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шатура, московская область (подмосковье), раменский, госжилинспекция
Новости Подмосковья, Шатура, Московская область (Подмосковье), Раменский, Госжилинспекция