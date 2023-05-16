https://ria.ru/20230516/podmoskove-1872094575.html

Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям в ЕДС Подмосковья

Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям в ЕДС Подмосковья - РИА Новости, 16.05.2023

Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям в ЕДС Подмосковья

Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям от граждан Московской области в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона за прошедшую неделю, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:43

2023-05-16T11:43

2023-05-16T11:43

новости подмосковья

шатура

московская область (подмосковье)

раменский

госжилинспекция

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Проблема уборки подъездов стала лидером по обращениям от граждан Московской области в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) региона за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.Всего, в течение минувшей недели в ЕДС региона поступило 6,5 тысячи обращений, из которых более 4,3 тысячи перешли в раздел закрытых. По сравнению с позапрошлой неделей заявок стало меньше в 27 городских округах. В лидеры с наивысшими темпами снижения вошли городские округа Зарайск, Серебряные Пруды, Истра, Раменский и Шатура."На 6% снизилось количество сигналов об основной жилищно-коммунальной проблеме уборки подъездов - 527 заявок. В лидерах - Шатура, Раменское, Дзержинский и Мытищи", - говорится в сообщении.На втором месте по региону оказалась проблема подачи отопления в жилое помещение – 450 заявок, замкнула тройку лидеров проблема устранения неисправности лифтового оборудования – 370 обращений.Руководитель ведомства Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана принять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки.

https://ria.ru/20230516/parking-1872090236.html

шатура

московская область (подмосковье)

раменский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шатура, московская область (подмосковье), раменский, госжилинспекция