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Почта Банк: в майские выходные траты на кафе и рестораны выросли на 45% - РИА Новости, 16.05.2023
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17:59 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pochta_bank-1872223740.html
Почта Банк: в майские выходные траты на кафе и рестораны выросли на 45%
Почта Банк: в майские выходные траты на кафе и рестораны выросли на 45% - РИА Новости, 16.05.2023
Почта Банк: в майские выходные траты на кафе и рестораны выросли на 45%
Россияне за период продолжительных майских выходных увеличили траты на фастфуд, кафе и рестораны на 45% (636 миллионов рублей) по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:59
2023-05-16T17:59
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне за период продолжительных майских выходных увеличили траты на фастфуд, кафе и рестораны на 45% (636 миллионов рублей) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствует анализ транзакций по картам Почта Банка в период с 29 апреля по 14 мая."При этом в ресторанах и кафе средний чек вырос почти вдвое и составил 1963 рубля, а в точках быстрого питания остался на прежнем уровне – 382 рубля", - говорится в сообщении банка.Кроме того, за этот период существенно увеличились расходы в магазинах одежды и обуви. Так, клиенты банка потратили 194 миллиона рублей на обновление гардероба - на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек таких покупок увеличился на 50% – до 4 тысяч рублей.Эксперты связывают это с "перезапуском" на российском рынке многих зарубежных брендов, а также с появлением новых марок из дружественных стран, отметили в банке.Также в майские выходные на 28% увеличились траты в салонах красоты - до 32 миллионов рублей. Помимо этого, россияне чаще совершали покупки стройматериалов и товаров для дома: на эти категории товаров было потрачено на 15% больше (300 миллионов рублей), добавили в Почта Банке.
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новости компаний - экономика, почта банк, общество
Новости компаний - Экономика, Почта банк, Общество

Почта Банк: в майские выходные траты на кафе и рестораны выросли на 45%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанкомат открывшегося отделения "Почты России" нового формата в Академическом микрорайоне Екатеринбург
Банкомат открывшегося отделения Почты России нового формата в Академическом микрорайоне Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне за период продолжительных майских выходных увеличили траты на фастфуд, кафе и рестораны на 45% (636 миллионов рублей) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствует анализ транзакций по картам Почта Банка в период с 29 апреля по 14 мая.
"При этом в ресторанах и кафе средний чек вырос почти вдвое и составил 1963 рубля, а в точках быстрого питания остался на прежнем уровне – 382 рубля", - говорится в сообщении банка.
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Кроме того, за этот период существенно увеличились расходы в магазинах одежды и обуви. Так, клиенты банка потратили 194 миллиона рублей на обновление гардероба - на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек таких покупок увеличился на 50% – до 4 тысяч рублей.
Эксперты связывают это с "перезапуском" на российском рынке многих зарубежных брендов, а также с появлением новых марок из дружественных стран, отметили в банке.
Также в майские выходные на 28% увеличились траты в салонах красоты - до 32 миллионов рублей. Помимо этого, россияне чаще совершали покупки стройматериалов и товаров для дома: на эти категории товаров было потрачено на 15% больше (300 миллионов рублей), добавили в Почта Банке.
 
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