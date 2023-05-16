https://ria.ru/20230516/pochta_bank-1872223740.html

Почта Банк: в майские выходные траты на кафе и рестораны выросли на 45%

Почта Банк: в майские выходные траты на кафе и рестораны выросли на 45% - РИА Новости, 16.05.2023

Почта Банк: в майские выходные траты на кафе и рестораны выросли на 45%

Россияне за период продолжительных майских выходных увеличили траты на фастфуд, кафе и рестораны на 45% (636 миллионов рублей) по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:59

2023-05-16T17:59

2023-05-16T17:59

новости компаний - экономика

почта банк

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россияне за период продолжительных майских выходных увеличили траты на фастфуд, кафе и рестораны на 45% (636 миллионов рублей) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, свидетельствует анализ транзакций по картам Почта Банка в период с 29 апреля по 14 мая."При этом в ресторанах и кафе средний чек вырос почти вдвое и составил 1963 рубля, а в точках быстрого питания остался на прежнем уровне – 382 рубля", - говорится в сообщении банка.Кроме того, за этот период существенно увеличились расходы в магазинах одежды и обуви. Так, клиенты банка потратили 194 миллиона рублей на обновление гардероба - на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек таких покупок увеличился на 50% – до 4 тысяч рублей.Эксперты связывают это с "перезапуском" на российском рынке многих зарубежных брендов, а также с появлением новых марок из дружественных стран, отметили в банке.Также в майские выходные на 28% увеличились траты в салонах красоты - до 32 миллионов рублей. Помимо этого, россияне чаще совершали покупки стройматериалов и товаров для дома: на эти категории товаров было потрачено на 15% больше (300 миллионов рублей), добавили в Почта Банке.

https://ria.ru/20230512/moshennichestvo-1871260076.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, почта банк, общество