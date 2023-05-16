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Глава Минобороны Белоруссии провел в Минске переговоры с генсеком ОДКБ

Глава Минобороны Белоруссии провел в Минске переговоры с генсеком ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2023

Глава Минобороны Белоруссии провел в Минске переговоры с генсеком ОДКБ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил на встрече во вторник с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым повестку дня предстоящего 25 мая в РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T23:08

2023-05-16T23:08

2023-05-16T23:08

белоруссия

минск

виктор хренин

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил на встрече во вторник с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым повестку дня предстоящего 25 мая в Минске заседания совета глав минобороны стран-участниц организации, сообщил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Белоруссии Валерий Ревенко. "Состоялась рабочая встреча МО РБ генерал-лейтенанта Виктора Хренина с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. Обсуждены вопросы ВПО (военно-политической обстановки) и предстоящей повестки дня СМО ОДКБ, который спланирован к проведению 25 мая в городе Минске", - написал Ревенко. Ревенко пояснил, что генсек ОДКБ прибыл в Минск для участия в открывающейся в среду международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 и в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет 18 мая.

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