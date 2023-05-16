https://ria.ru/20230516/pakistan-1872214898.html

В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб

В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб - РИА Новости, 16.05.2023

В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб

Полицейский открыл огонь по микроавтобусу с учащимися частной школы в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана, в результате один ребенок погиб, пять... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:29

2023-05-16T17:29

2023-05-16T17:29

в мире

пакистан

хайбер-пахтунхва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полицейский открыл огонь по микроавтобусу с учащимися частной школы в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана, в результате один ребенок погиб, пять детей пострадали, сообщает пакистанский телеканал Geo со ссылкой на местную полицию во вторник. Как сообщает Geo, полицейский открыл огонь по микроавтобусу с несовершеннолетними ученицами вскоре после того, как он выехал с территории частной школы. Как сообщил начальник районной полиции Шафиулла Хан Гандапур, стрелявший полицейский был арестован с "орудием преступления". По данным Geo, все пострадавшие были госпитализированы, полиция проводит расследование случившегося.

https://ria.ru/20230510/napadenie-1870691442.html

пакистан

хайбер-пахтунхва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва