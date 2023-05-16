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В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб - РИА Новости, 16.05.2023
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17:29 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pakistan-1872214898.html
В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб
В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб - РИА Новости, 16.05.2023
В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб
Полицейский открыл огонь по микроавтобусу с учащимися частной школы в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана, в результате один ребенок погиб, пять... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:29
2023-05-16T17:29
в мире
пакистан
хайбер-пахтунхва
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полицейский открыл огонь по микроавтобусу с учащимися частной школы в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана, в результате один ребенок погиб, пять детей пострадали, сообщает пакистанский телеканал Geo со ссылкой на местную полицию во вторник. Как сообщает Geo, полицейский открыл огонь по микроавтобусу с несовершеннолетними ученицами вскоре после того, как он выехал с территории частной школы. Как сообщил начальник районной полиции Шафиулла Хан Гандапур, стрелявший полицейский был арестован с "орудием преступления". По данным Geo, все пострадавшие были госпитализированы, полиция проводит расследование случившегося.
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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва
В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб

Geo: полицейский открыл огонь по школьному микроавтобусу в Пакистане, один ребенок погиб

© AP Photo / Mohammad SajjadАвтомобили скорой помощи в Пакистане
Автомобили скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полицейский открыл огонь по микроавтобусу с учащимися частной школы в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана, в результате один ребенок погиб, пять детей пострадали, сообщает пакистанский телеканал Geo со ссылкой на местную полицию во вторник.
«
"В результате огнестрельного нападения на школьный микроавтобус погибла по меньшей мере одна ученица и еще пять получили ранения в районе Сват", - передает телеканал.
Как сообщает Geo, полицейский открыл огонь по микроавтобусу с несовершеннолетними ученицами вскоре после того, как он выехал с территории частной школы. Как сообщил начальник районной полиции Шафиулла Хан Гандапур, стрелявший полицейский был арестован с "орудием преступления".
«
"Полицейский дежурил в здешней школе, и неизвестно, здоров он психологически или нет", - рассказал каналу Гандапур.
По данным Geo, все пострадавшие были госпитализированы, полиция проводит расследование случившегося.
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