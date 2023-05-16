В Пакистане полицейский обстрелял школьный автобус, один ребенок погиб
Geo: полицейский открыл огонь по школьному микроавтобусу в Пакистане, один ребенок погиб
© AP Photo / Mohammad SajjadАвтомобили скорой помощи в Пакистане
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полицейский открыл огонь по микроавтобусу с учащимися частной школы в округе Сват провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана, в результате один ребенок погиб, пять детей пострадали, сообщает пакистанский телеканал Geo со ссылкой на местную полицию во вторник.
«
"В результате огнестрельного нападения на школьный микроавтобус погибла по меньшей мере одна ученица и еще пять получили ранения в районе Сват", - передает телеканал.
Как сообщает Geo, полицейский открыл огонь по микроавтобусу с несовершеннолетними ученицами вскоре после того, как он выехал с территории частной школы. Как сообщил начальник районной полиции Шафиулла Хан Гандапур, стрелявший полицейский был арестован с "орудием преступления".
«
"Полицейский дежурил в здешней школе, и неизвестно, здоров он психологически или нет", - рассказал каналу Гандапур.
По данным Geo, все пострадавшие были госпитализированы, полиция проводит расследование случившегося.