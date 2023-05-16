Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа обстреляли четыре населенных пункта
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с 00.10 по 01.45 обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив в сумме 24 снаряда, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.10 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибром 152 миллиметра... 00.35 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров... 00.50 - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров... 01.45 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.