https://ria.ru/20230516/obstrely-1872036594.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска с 00.10 по 01.45 обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив в сумме 24 снаряда, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T04:01

2023-05-16T04:01

2023-05-16T04:01

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

нато

стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска с 00.10 по 01.45 обстреляли четыре населенных пункта, в том числе Донецк, выпустив в сумме 24 снаряда, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1870983305.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, нато, стирол, сцкк, происшествия