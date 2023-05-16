Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

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"За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском два обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На докучаевском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.