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Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:01 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obstrely-1872031404.html
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 309 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T01:01
2023-05-16T01:01
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 309 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск, Волноваха, Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Ясиноватой. Ранения получили девять гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Ясиноватой, Волновахе и Владимировке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 90 обстрелов.
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871963766.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 53 раза обстреляли территорию Донбасса

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Ясиноватой в ДНР
Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 309 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском 17 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском два обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На докучаевском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 309 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Докучаевск, Волноваха, Владимировка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Ясиноватой. Ранения получили девять гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки, Ясиноватой, Волновахе и Владимировке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 90 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККПроисшествия
 
 
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