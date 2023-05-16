https://ria.ru/20230516/obstrel-1872220491.html

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку - РИА Новости, 16.05.2023

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку

Украинские войска выпустили во вторник днем в общей сложности 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и ряду районов Донецка, сообщает в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:44

2023-05-16T17:44

2023-05-16T17:44

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

куйбышевский район

кировский район

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник днем в общей сложности 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и ряду районов Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.40 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230516/obstrel-1872127869.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

кировский район

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ясиноватая, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, куйбышевский район, кировский район