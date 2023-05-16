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Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872220491.html
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку - РИА Новости, 16.05.2023
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку
Украинские войска выпустили во вторник днем в общей сложности 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и ряду районов Донецка, сообщает в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:44
2023-05-16T17:44
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
куйбышевский район
кировский район
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник днем в общей сложности 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и ряду районов Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.40 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872127869.html
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
кировский район
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ясиноватая, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия, куйбышевский район, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Куйбышевский район, Кировский район
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Ясиноватой и Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 натовских снарядов по Ясиноватой и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник днем в общей сложности 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и ряду районов Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.40 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.00 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.05 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияКуйбышевский районКировский район
 
 
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