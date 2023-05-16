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ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obstrel-1872127869.html
ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе
ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе - РИА Новости, 16.05.2023
ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе
Школа разрушена в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:15
2023-05-16T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Школа разрушена в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
https://ria.ru/20230516/obstrely-1872119315.html
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происшествия, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая
ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе

Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о разрушении школы при обстреле ВСУ Красного Партизана

© Фото : пресс-служба администрации города ЯсиноватаяПоследствия обстрела школы в поселке Красный Партизан со стороны ВСУ
Последствия обстрела школы в поселке Красный Партизан со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Ясиноватая
Последствия обстрела школы в поселке Красный Партизан со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Школа разрушена в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.
«
"Нацисты продолжают войну со школами, детскими садами и мирными жителями Ясиноватой и района. В результате обстрела населенного пункта Красный Партизан (Ясиноватский район) разрушена школа. Пострадавших нет", - написал Шевченко.
Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватая
 
 
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