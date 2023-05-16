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ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе
ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе - РИА Новости, 16.05.2023
ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе
Школа разрушена в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:15
2023-05-16T13:15
2023-05-16T13:15
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Школа разрушена в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.
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происшествия, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая
ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе
Мэр Ясиноватой Шевченко сообщил о разрушении школы при обстреле ВСУ Красного Партизана