https://ria.ru/20230516/obstrel-1872127869.html

ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе

ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе - РИА Новости, 16.05.2023

ВСУ разрушили школу при обстреле поселка в Ясиноватском районе

Школа разрушена в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:15

2023-05-16T13:15

2023-05-16T13:15

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Школа разрушена в результате обстрела населенного пункта Красный Партизан со стороны украинских войск, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. Поселок Красный Партизан расположен в примерно в пяти километрах севернее Ясиноватой и в 30 километрах севернее Донецка.

https://ria.ru/20230516/obstrely-1872119315.html

ясиноватая

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происшествия, ясиноватая