https://ria.ru/20230516/obse-1872257709.html
МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране
МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране - РИА Новости, 16.05.2023
МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране
МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам в стране вызывают сожаление и подрывают доверие к миссиям организации. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:41
2023-05-16T20:41
2023-05-16T20:41
в мире
турция
жозеп боррель
обсе
президентские выборы в турции
совет европы
евросоюз
кемаль кылычдароглу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg
АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам в стране вызывают сожаление и подрывают доверие к миссиям организации. Евросоюз приветствует активное участие граждан Турции в выборах, но призывает учесть замечания, высказанные наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и от Совета Европы, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели. "Некоторые политически заряженные и обвинительные заявления в докладе, которые выходят за рамки избирательного процесса и несовместимы с принципами независимого и беспристрастного наблюдения, вызвали сожаление. Не следует забывать, что политические анализы и предвзятые комментарии подрывают доверие к миссиям ОБСЕ по наблюдению за выборами", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
https://ria.ru/20230516/vyory-1872196020.html
https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73cc6a28d11672380c52d32228e37ad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, жозеп боррель, обсе, президентские выборы в турции, совет европы, евросоюз, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Жозеп Боррель, ОБСЕ, Президентские выборы в Турции, Совет Европы, Евросоюз, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган
МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране
МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам вызывают сожаление