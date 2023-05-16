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МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране - РИА Новости, 16.05.2023
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20:41 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/obse-1872257709.html
МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране
МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране - РИА Новости, 16.05.2023
МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране
МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам в стране вызывают сожаление и подрывают доверие к миссиям организации. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:41
2023-05-16T20:41
в мире
турция
жозеп боррель
обсе
президентские выборы в турции
совет европы
евросоюз
кемаль кылычдароглу
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам в стране вызывают сожаление и подрывают доверие к миссиям организации. Евросоюз приветствует активное участие граждан Турции в выборах, но призывает учесть замечания, высказанные наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и от Совета Европы, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели. "Некоторые политически заряженные и обвинительные заявления в докладе, которые выходят за рамки избирательного процесса и несовместимы с принципами независимого и беспристрастного наблюдения, вызвали сожаление. Не следует забывать, что политические анализы и предвзятые комментарии подрывают доверие к миссиям ОБСЕ по наблюдению за выборами", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
https://ria.ru/20230516/vyory-1872196020.html
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в мире, турция, жозеп боррель, обсе, президентские выборы в турции, совет европы, евросоюз, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Жозеп Боррель, ОБСЕ, Президентские выборы в Турции, Совет Европы, Евросоюз, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган
МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране

МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам вызывают сожаление

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам в стране вызывают сожаление и подрывают доверие к миссиям организации.
Евросоюз приветствует активное участие граждан Турции в выборах, но призывает учесть замечания, высказанные наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и от Совета Европы, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели.
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"Некоторые политически заряженные и обвинительные заявления в докладе, которые выходят за рамки избирательного процесса и несовместимы с принципами независимого и беспристрастного наблюдения, вызвали сожаление. Не следует забывать, что политические анализы и предвзятые комментарии подрывают доверие к миссиям ОБСЕ по наблюдению за выборами", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
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