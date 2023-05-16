https://ria.ru/20230516/obse-1872257709.html

МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране

МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране - РИА Новости, 16.05.2023

МИД Турции прокомментировал доклад ОБСЕ по выборам в стране

МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам в стране вызывают сожаление и подрывают доверие к миссиям организации. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:41

2023-05-16T20:41

2023-05-16T20:41

в мире

турция

жозеп боррель

обсе

президентские выборы в турции

совет европы

евросоюз

кемаль кылычдароглу

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АНКАРА, 16 мая – РИА Новости. МИД Турции заявил, что некоторые заявления в докладе ОБСЕ по выборам в стране вызывают сожаление и подрывают доверие к миссиям организации. Евросоюз приветствует активное участие граждан Турции в выборах, но призывает учесть замечания, высказанные наблюдателями от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и от Совета Европы, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Вархели. "Некоторые политически заряженные и обвинительные заявления в докладе, которые выходят за рамки избирательного процесса и несовместимы с принципами независимого и беспристрастного наблюдения, вызвали сожаление. Не следует забывать, что политические анализы и предвзятые комментарии подрывают доверие к миссиям ОБСЕ по наблюдению за выборами", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. В Турции 14 мая прошли парламентские и президентские выборы. В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила второй тур выборов президента, он состоится 28 мая. По данным ЦИК, Тайип Эрдоган получает 49,51% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.

https://ria.ru/20230516/vyory-1872196020.html

https://ria.ru/20230516/turtsiya-1871971493.html

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в мире, турция, жозеп боррель, обсе, президентские выборы в турции, совет европы, евросоюз, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган