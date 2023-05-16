https://ria.ru/20230516/medvedkovo-1872060867.html

В Москве стартовали работы по благоустройству возле ТПУ "Медведково"

В Москве стартовали работы по благоустройству возле ТПУ "Медведково" - РИА Новости, 16.05.2023

В Москве стартовали работы по благоустройству возле ТПУ "Медведково"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:21

2023-05-16T09:21

2023-05-16T09:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам на сайте заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время ведутся работы по демонтажу покрытия тротуаров и прокладке кабельной канализации на улице Грекова со стороны Студеного проезда. "В ходе работ на улице Грекова обновим асфальт на проезжей части и тротуары, в том числе восстановим пешеходные дорожки рядом с Храмом-Часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Сделаем удобные спуски с тротуаров для маломобильных горожан, реконструируем ливневку и высадим более 70 деревьев", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в районе ТПУ проведут модернизацию системы освещения - старые фонари заменят на светодиодные. Для повышения безопасности на дорогах пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Добавляется, что для пассажиров общественного транспорта поставят остановочные павильоны с зарядными слотами. На пересечении улиц Грекова и Широкой со стороны южного выхода из метро в рамках второго этапа сделают разворотную площадку для автобусов. Запланировано обустройство трех точек велопроката и четырех велопарковок, для автомобилистов появится организованная парковка у кинотеатра "Ладога". Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что обновят 95-метровую лестницу, которая идет между домом 12 по улице Широкая и кинотеатром "Ладога" и соединяет Широкую улицу и Заревый проезд. На ней сделают широкие площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, установят уличные торшеры, лавочки-клумбы и декоративные вазоны.

https://ria.ru/20230426/moskva-1867777396.html

https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html

https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы