https://ria.ru/20230516/medvedkovo-1872060867.html
В Москве стартовали работы по благоустройству возле ТПУ "Медведково"
В Москве стартовали работы по благоустройству возле ТПУ "Медведково" - РИА Новости, 16.05.2023
В Москве стартовали работы по благоустройству возле ТПУ "Медведково"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:21
2023-05-16T09:21
2023-05-16T09:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам на сайте заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время ведутся работы по демонтажу покрытия тротуаров и прокладке кабельной канализации на улице Грекова со стороны Студеного проезда. "В ходе работ на улице Грекова обновим асфальт на проезжей части и тротуары, в том числе восстановим пешеходные дорожки рядом с Храмом-Часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Сделаем удобные спуски с тротуаров для маломобильных горожан, реконструируем ливневку и высадим более 70 деревьев", - рассказал Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в районе ТПУ проведут модернизацию системы освещения - старые фонари заменят на светодиодные. Для повышения безопасности на дорогах пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Добавляется, что для пассажиров общественного транспорта поставят остановочные павильоны с зарядными слотами. На пересечении улиц Грекова и Широкой со стороны южного выхода из метро в рамках второго этапа сделают разворотную площадку для автобусов. Запланировано обустройство трех точек велопроката и четырех велопарковок, для автомобилистов появится организованная парковка у кинотеатра "Ладога". Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что обновят 95-метровую лестницу, которая идет между домом 12 по улице Широкая и кинотеатром "Ладога" и соединяет Широкую улицу и Заревый проезд. На ней сделают широкие площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, установят уличные торшеры, лавочки-клумбы и декоративные вазоны.
https://ria.ru/20230426/moskva-1867777396.html
https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html
https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве стартовали работы по благоустройству возле ТПУ "Медведково"
Заммэра Бирюков: началось благоустройство возле ТПУ "Медведково" на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории, прилегающей к ТПУ "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам на сайте
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Главная задача проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Медведково", в состав которого входят одноименная станция Калужско-Рижской линии метро и расположенные рядом остановки наземного общественного транспорта. В этом году проведем первый этап, в рамках которого обновим улицу Грекова и участок улицы Широкая от дома №12а до дома №17 корпус 1, второй этап запланирован на следующий год", - отметил Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в настоящее время ведутся работы по демонтажу покрытия тротуаров и прокладке кабельной канализации на улице Грекова со стороны Студеного проезда.
"В ходе работ на улице Грекова обновим асфальт на проезжей части и тротуары, в том числе восстановим пешеходные дорожки рядом с Храмом-Часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Сделаем удобные спуски с тротуаров для маломобильных горожан, реконструируем ливневку и высадим более 70 деревьев", - рассказал Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что в районе ТПУ проведут модернизацию системы освещения - старые фонари заменят на светодиодные. Для повышения безопасности на дорогах пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.
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Добавляется, что для пассажиров общественного транспорта поставят остановочные павильоны с зарядными слотами. На пересечении улиц Грекова и Широкой со стороны южного выхода из метро в рамках второго этапа сделают разворотную площадку для автобусов. Запланировано обустройство трех точек велопроката и четырех велопарковок, для автомобилистов появится организованная парковка у кинотеатра "Ладога".
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что обновят 95-метровую лестницу, которая идет между домом 12 по улице Широкая и кинотеатром "Ладога" и соединяет Широкую улицу и Заревый проезд. На ней сделают широкие площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, установят уличные торшеры, лавочки-клумбы и декоративные вазоны.
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