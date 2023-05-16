https://ria.ru/20230516/mashina-1872253640.html

В Воронеже отказались возбудить дело из-за упавшего на авто мужчины

В Воронеже отказались возбудить дело из-за упавшего на авто мужчины - РИА Новости, 16.05.2023

В Воронеже отказались возбудить дело из-за упавшего на авто мужчины

Полиция в Воронеже отказала в возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества владельцу машины, на которую приземлился упавший с 19-го этажа и... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:04

2023-05-16T20:04

2023-05-16T20:15

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Полиция в Воронеже отказала в возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества владельцу машины, на которую приземлился упавший с 19-го этажа и практически не получивший травм мужчина, сообщил во вторник РИА Новости представитель ГУМВД по региону. Видео с приземлившимся мужчиной появилось вечером 3 апреля в местных телеграм-каналах. Там было показано, как спасатели вытаскивали мужчину из багажника иномарки, куда тот, возможно, и приземлился. Мужчина встал на ноги и, спев строчку из песни Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон", сопровождаемый спасателями, направился, по всей видимости, к машине скорой помощи. В экстренных службах города РИА Новости подтвердили факт случившегося, добавив, что инцидент произошел около 20.00 на улице Колесниченко. Упавшего с 19-го этажа на машину мужчину 1982 года рождения доставили в Больницу скорой медицинской помощи №1, откуда выписали через несколько дней на амбулаторное лечение. Следственное управление СК РФ по Воронежской области начало по факту произошедшего проверку, а владелец машины, на которую приземлился упавший мужчина, обратился с заявлением в полицию. "Ему было отказано в возбуждении уголовного дела и разъяснено, что он имеет право обратиться в суд в гражданском порядке для возмещения ущерба. Отказано потому, что мужчина упал на автомобиль не умышленно, а 167 статья (УК РФ) предусматривает умышленное повреждение имущества", - сообщил собеседник агентства. Согласно открытым данным, получившая повреждения иномарка - 2013 года выпуска, а ее владельцу 53 года. Как рассказали РИА Новости ранее эксперты страхового рынка, страховая компания может потребовать возмещение с упавшего с 19-го этажа на машину мужчины в порядке суброгации, а при отсутствии полиса каско автовладельцу следует напрямую обратиться за возмещением к причинителю вреда.

https://ria.ru/20230516/voditel-1872242016.html

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происшествия, россия, воронеж, воронежская область