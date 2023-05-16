В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья
В Красноярском крае за четыре месяца 2023 года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья
Строительство жилья. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Строители с начала 2023 года в Красноярском крае сдали 522 тысячи квадратных метров жилья, что больше аналогичного периода прошлого года на 4,5%, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.
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"За четыре месяца текущего года в крае построили 522 тысячи квадратных метров жилья, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 4,5%. Среди введённого в эксплуатацию жилья многоквартирные дома составляют 237 тысячи квадратных метров, индивидуальное жилое строительство – 285 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", в 2023 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысяч "квадратов" жилья.
По данным пресс-службы, основное строительство традиционно ведётся в Красноярске и других крупных городах. Застройщики предпочитают высотное домостроение, возводя строения от 17 этажей и выше. В небольших населённых пунктах строительство идет в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья; возводятся дома для бюджетников и детей-сирот. Кроме того, достраиваются дома для участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.