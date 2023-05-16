https://ria.ru/20230516/krasnoyarsk-1872076133.html

В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья

В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья - РИА Новости, 16.05.2023

В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья

Строители с начала 2023 года в Красноярском крае сдали 522 тысячи квадратных метров жилья, что больше аналогичного периода прошлого года на 4,5%, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:44

2023-05-16T10:44

2023-05-16T10:44

красноярский край

красноярск

жилье

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КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Строители с начала 2023 года в Красноярском крае сдали 522 тысячи квадратных метров жилья, что больше аналогичного периода прошлого года на 4,5%, сообщает пресс-служба краевого Минстроя. Отмечается, что в соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", в 2023 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысяч "квадратов" жилья. По данным пресс-службы, основное строительство традиционно ведётся в Красноярске и других крупных городах. Застройщики предпочитают высотное домостроение, возводя строения от 17 этажей и выше. В небольших населённых пунктах строительство идет в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья; возводятся дома для бюджетников и детей-сирот. Кроме того, достраиваются дома для участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

https://realty.ria.ru/20230421/goroda-1866948916.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярский край, красноярск, жилье