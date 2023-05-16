Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/krasnoyarsk-1872076133.html
В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья
В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья - РИА Новости, 16.05.2023
В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья
Строители с начала 2023 года в Красноярском крае сдали 522 тысячи квадратных метров жилья, что больше аналогичного периода прошлого года на 4,5%, сообщает... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:44
2023-05-16T10:44
красноярский край
красноярск
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812070799_86:0:3725:2047_1920x0_80_0_0_df0fec3f65562a4d63c288a7b09d2cd6.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Строители с начала 2023 года в Красноярском крае сдали 522 тысячи квадратных метров жилья, что больше аналогичного периода прошлого года на 4,5%, сообщает пресс-служба краевого Минстроя. Отмечается, что в соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", в 2023 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысяч "квадратов" жилья. По данным пресс-службы, основное строительство традиционно ведётся в Красноярске и других крупных городах. Застройщики предпочитают высотное домостроение, возводя строения от 17 этажей и выше. В небольших населённых пунктах строительство идет в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья; возводятся дома для бюджетников и детей-сирот. Кроме того, достраиваются дома для участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
https://realty.ria.ru/20230421/goroda-1866948916.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812070799_541:0:3270:2047_1920x0_80_0_0_917926ac0fe84ab36b40701b6954b776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, красноярск, жилье
Красноярский край, Красноярск, Жилье
В Красноярском крае с начала года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья

В Красноярском крае за четыре месяца 2023 года сдали 522 тысячи квадратных метров жилья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Строительство жилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Строители с начала 2023 года в Красноярском крае сдали 522 тысячи квадратных метров жилья, что больше аналогичного периода прошлого года на 4,5%, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.
«
"За четыре месяца текущего года в крае построили 522 тысячи квадратных метров жилья, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 4,5%. Среди введённого в эксплуатацию жилья многоквартирные дома составляют 237 тысячи квадратных метров, индивидуальное жилое строительство – 285 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", в 2023 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысяч "квадратов" жилья.
По данным пресс-службы, основное строительство традиционно ведётся в Красноярске и других крупных городах. Застройщики предпочитают высотное домостроение, возводя строения от 17 этажей и выше. В небольших населённых пунктах строительство идет в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья; возводятся дома для бюджетников и детей-сирот. Кроме того, достраиваются дома для участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Аналитики назвали города России с наибольшей долей нераспроданного жилья
21 апреля, 16:41
 
Красноярский крайКрасноярскЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала