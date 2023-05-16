Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление
Американский генерал Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за высоких рисков
© AP Photo / LibkosВооруженные силы Украины
© AP Photo / Libkos
Вооруженные силы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, пишет в статье для Washington Post генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг.
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"Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки", — заявил он.
По словам генерала, контрнаступление сопряжено с большими рисками, потому что в тот момент, когда бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, "отозвать их уже будет невозможно". Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом, заключил он.
Накануне Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Причем ранее он объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но "потеряют много людей".