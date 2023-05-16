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Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление - РИА Новости, 16.05.2023
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07:01 16.05.2023 (обновлено: 09:01 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/kontrnastuplenie-1872041497.html
Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление
Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление - РИА Новости, 16.05.2023
Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление
Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, пишет в статье для Washington Post генерал-лейтенант армии США в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T07:01
2023-05-16T09:01
в мире
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, пишет в статье для Washington Post генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг.По словам генерала, контрнаступление сопряжено с большими рисками, потому что в тот момент, когда бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, "отозвать их уже будет невозможно". Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом, заключил он.Накануне Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Причем ранее он объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но "потеряют много людей".
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872012012.html
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление

Американский генерал Хертлинг: ВСУ долго готовятся к контрнаступлению из-за высоких рисков

© AP Photo / LibkosВооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Libkos
Вооруженные силы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, пишет в статье для Washington Post генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг.
«

"Наступательные операции требуют большего количества сил, лучшей маневренности, точного прицеливания и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Украинская армия еще не выполняла ничего подобного в таких масштабах. По моему опыту учений и боевых действий, даже опытным и хорошо обученным силам чрезвычайно трудно сосредоточить боевую мощь в нескольких решающих точках атаки", — заявил он.

По словам генерала, контрнаступление сопряжено с большими рисками, потому что в тот момент, когда бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, "отозвать их уже будет невозможно". Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом, заключил он.
Накануне Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Причем ранее он объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но "потеряют много людей".
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