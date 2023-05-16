https://ria.ru/20230516/kontrnastuplenie-1872041497.html

Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление

Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление - РИА Новости, 16.05.2023

Американский генерал рассказал, почему ВСУ не начинают контрнаступление

Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, пишет в статье для Washington Post генерал-лейтенант армии США в... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T07:01

2023-05-16T07:01

2023-05-16T09:01

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинская армия не начинает контрнаступление из-за сложности операции и высоких рисков, пишет в статье для Washington Post генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг.По словам генерала, контрнаступление сопряжено с большими рисками, потому что в тот момент, когда бойцам ВСУ прикажут пойти вперед, "отозвать их уже будет невозможно". Даже для самых элитных подразделений американской армии и самого лучшего военачальника это стало бы серьезным вызовом, заключил он.Накануне Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что Украине нужно еще немного времени для контрнаступления. Причем ранее он объяснял, что ВСУ могут перейти в атаку уже сейчас, но "потеряют много людей".

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872012012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины