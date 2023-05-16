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Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов - РИА Новости, 16.05.2023
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Хабаровский край
 
10:39 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/khabarovsk-1872075120.html
Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов
Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов - РИА Новости, 16.05.2023
Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов
С главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной был проработан вопрос поддержки со стороны государственных банков крупных инвестиционных проектов в Хабаровском... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T10:39
2023-05-16T10:39
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
эльвира набиуллина
экономика
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ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. С главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной был проработан вопрос поддержки со стороны государственных банков крупных инвестиционных проектов в Хабаровском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Он отметил, что Хабаровский край активно развивается. Крупнейшие стройки в сфере логистики и транспорта: Тихоокеанская железная дорога, морские порты Ванино и Советская Гавань, новые производства, прежде всего, в обрабатывающей промышленности, машиностроении, цветной и черной металлургии - все требует финансов, указал Дегтярев. По данным правительства региона, губернатор продолжает "эффективно отстаивать интересы Хабаровского края на федеральном уровне, используя для этого любую возможность". За время своей работы Дегтярев смог привлечь десятки миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие региона и решение волнующих людей проблем. Крупные проекты, на которые глава края стремится привлечь федеральное финансирование, призваны дать импульс развития экономики региона. У Хабаровского края есть огромный и неоцененный потенциал в сфере логистики, развития портовых мощностей, который позволят сделать регион лидером трансграничной торговли в Дальневосточном федеральном округе.
https://ria.ru/20230420/investproekty-1866532981.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, эльвира набиуллина, экономика
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Эльвира Набиуллина, Экономика
Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов

Губернатор Дегтярев обсудил с главой ЦБ Набиуллиной поддержку крупных инвестпроектов

© Фото : пресс-служба губернатора Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время встречи
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. С главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной был проработан вопрос поддержки со стороны государственных банков крупных инвестиционных проектов в Хабаровском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве.
«
"Провели рабочую встречу с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной... Обсудили с Эльвирой Сахипзадовной вопросы поддержки со стороны государственных банков крупных инвестиционных проектов в Хабаровском крае", - написал Дегтярев.
Он отметил, что Хабаровский край активно развивается. Крупнейшие стройки в сфере логистики и транспорта: Тихоокеанская железная дорога, морские порты Ванино и Советская Гавань, новые производства, прежде всего, в обрабатывающей промышленности, машиностроении, цветной и черной металлургии - все требует финансов, указал Дегтярев.
По данным правительства региона, губернатор продолжает "эффективно отстаивать интересы Хабаровского края на федеральном уровне, используя для этого любую возможность". За время своей работы Дегтярев смог привлечь десятки миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие региона и решение волнующих людей проблем. Крупные проекты, на которые глава края стремится привлечь федеральное финансирование, призваны дать импульс развития экономики региона. У Хабаровского края есть огромный и неоцененный потенциал в сфере логистики, развития портовых мощностей, который позволят сделать регион лидером трансграничной торговли в Дальневосточном федеральном округе.
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Хабаровский крайХабаровский крайМихаил ДегтяревЭльвира НабиуллинаЭкономика
 
 
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