https://ria.ru/20230516/khabarovsk-1872075120.html

Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов

Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов - РИА Новости, 16.05.2023

Хабаровский губернатор обсудил с главой ЦБ поддержку крупных инвестпроектов

С главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной был проработан вопрос поддержки со стороны государственных банков крупных инвестиционных проектов в Хабаровском... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T10:39

2023-05-16T10:39

2023-05-16T10:39

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

эльвира набиуллина

экономика

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ХАБАРОВСК, 16 мая - РИА Новости. С главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной был проработан вопрос поддержки со стороны государственных банков крупных инвестиционных проектов в Хабаровском крае, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона находится с рабочей поездкой в Москве. Он отметил, что Хабаровский край активно развивается. Крупнейшие стройки в сфере логистики и транспорта: Тихоокеанская железная дорога, морские порты Ванино и Советская Гавань, новые производства, прежде всего, в обрабатывающей промышленности, машиностроении, цветной и черной металлургии - все требует финансов, указал Дегтярев. По данным правительства региона, губернатор продолжает "эффективно отстаивать интересы Хабаровского края на федеральном уровне, используя для этого любую возможность". За время своей работы Дегтярев смог привлечь десятки миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие региона и решение волнующих людей проблем. Крупные проекты, на которые глава края стремится привлечь федеральное финансирование, призваны дать импульс развития экономики региона. У Хабаровского края есть огромный и неоцененный потенциал в сфере логистики, развития портовых мощностей, который позволят сделать регион лидером трансграничной торговли в Дальневосточном федеральном округе.

https://ria.ru/20230420/investproekty-1866532981.html

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

хабаровский край, михаил дегтярев, эльвира набиуллина, экономика