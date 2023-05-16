https://ria.ru/20230516/kazanforum-1872154259.html

KazanForum ожидает рекордного количества участников

KazanForum ожидает рекордного количества участников - РИА Новости, 16.05.2023

KazanForum ожидает рекордного количества участников

Более 15 тысяч участников из 85 стран зарегистрировались на международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", это рекордное количество... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:24

2023-05-16T14:24

2023-05-16T14:24

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

республика татарстан (татарстан)

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Более 15 тысяч участников из 85 стран зарегистрировались на международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", это рекордное количество гостей в истории проведения форума, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. "В этом году после придания (форуму) федерального статуса мы видим кратное увеличение по количеству участников и по числу мероприятий… По количеству участников мы сегодня имеем рекорд - это более 15 тысяч уже зарегистрированных участников. Они представляют 85 стран и 84 субъекта Российской Федерации", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве Татарстана. Минуллина уточнила, что самые масштабные делегации прибудут из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, в каждой из них более сотни участников. На форуме будет представлено порядка 45 дипломатических миссий, 37 послов подтвердили свое личное участие. По информации главы АИР, KazanForum посетят премьер-министр Таджикистана, вице-премьеры Узбекистана и Азербайджана, министр внешней торговли ОАЭ, министр юстиции исламских вопросов и благотворительных фондов Бахрейна, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии, министр иностранных дел Уганды, министр и заместители министров Катара, Пакистана, Афганистана, Омана и другие. Со стороны Российской Федерации, по ее словам, в форуме примут участие три вице-премьера РФ - Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин и Алексей Аверчук, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие. Минуллина добавила, что в программе форума сегодня 200 мероприятий, это разного рода деловые сессии, конференции, круглые столы, культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230516/kazanforum-1872151877.html

https://ria.ru/20230516/mediasotrudnichestvo-1872078819.html

https://ria.ru/20230511/kazanforum-1871095243.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, республика татарстан (татарстан), организация исламского сотрудничества