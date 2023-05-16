https://ria.ru/20230516/kazanforum-1872151877.html

На KazanForum планируют подписать около ста соглашений

На KazanForum планируют подписать около ста соглашений - РИА Новости, 16.05.2023

На KazanForum планируют подписать около ста соглашений

Порядка 100 соглашений, договоров, меморандумов планируется подписать по разным направлениям сотрудничества в рамках международного экономического форума... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:16

2023-05-16T14:16

2023-05-16T14:16

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

бахрейн

казань

талия минуллина

сбербанк россии

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869593555_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_edde6aefb0091154bdd34ba2607802d3.jpg

КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Порядка 100 соглашений, договоров, меморандумов планируется подписать по разным направлениям сотрудничества в рамках международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum", заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. "Пока это порядка 100 соглашений, которые мы готовим к подписанию. В реальности прогнозируем, что их будет больше", - сказала Минуллина на брифинге в правительстве республики. По информации главы Агентства инвестиционного развития, в числе 100 планируемых к подписанию соглашений есть и договора на поставку продукции, и меморандумы, и соглашения между предприятиями, регионами и странами. Одними из самых значимых, по ее словам, являются соглашения в области транспорта и логистики, в частности, по международному транспортному коридору "Север - Юг", а также соглашения с сфере образования. "По линии исламского финансирования предусмотрены некоторые соглашения, в том числе по подготовке специалистов… На сегодняшний день специалистов по исламскому финансированию, серьезных профессионалов готовит Бахрейн - специализированная организация AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений)… Соглашение между AAOIFI и Сбербанком по совместной подготовке специалистов в области исламского финансирования также будет подписано на площадке", - рассказала спикер. Минуллина отметила, что количество планируемых к подписанию на форуме соглашений на сегодняшний день представляет собой рекорд за 14-летнюю историю KazanForum. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230507/bars-1870335472.html

https://ria.ru/20230516/mediasotrudnichestvo-1872078819.html

россия

бахрейн

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бахрейн, казань, талия минуллина, сбербанк россии, марат хуснуллин