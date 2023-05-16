https://ria.ru/20230516/izbienie-1872089579.html

В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник

В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2023

В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник

Группа из четырех человек, в том числе двух подростков, в ночь на понедельник избила до смерти жителя Дальнереченска, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:27

2023-05-16T11:27

2023-05-16T11:27

происшествия

дальнереченск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Группа из четырех человек, в том числе двух подростков, в ночь на понедельник избила до смерти жителя Дальнереченска, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Приморского края. Прибывшие медики узнали, что эти четверо якобы нашли мужчину уже избитым. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, добавил источник агентства. Речь идет о части 4 статьи 111 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет заключения. В пресс-службе Минздрава Приморья сообщили РИА Новости, что бригада скорой помощи в Дальнереченске действительно выезжала по вызову в ночь на понедельник. "Смерть пациента до прибытия медиков, разбираются правоохранители", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230511/ubiystvo-1871023540.html

дальнереченск

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дальнереченск, приморский край