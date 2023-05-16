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В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2023
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11:27 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/izbienie-1872089579.html
В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник
В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник - РИА Новости, 16.05.2023
В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник
Группа из четырех человек, в том числе двух подростков, в ночь на понедельник избила до смерти жителя Дальнереченска, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:27
2023-05-16T11:27
происшествия
дальнереченск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Группа из четырех человек, в том числе двух подростков, в ночь на понедельник избила до смерти жителя Дальнереченска, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Приморского края. Прибывшие медики узнали, что эти четверо якобы нашли мужчину уже избитым. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, добавил источник агентства. Речь идет о части 4 статьи 111 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет заключения. В пресс-службе Минздрава Приморья сообщили РИА Новости, что бригада скорой помощи в Дальнереченске действительно выезжала по вызову в ночь на понедельник. "Смерть пациента до прибытия медиков, разбираются правоохранители", - отметили в пресс-службе.
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происшествия, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Дальнереченск, Приморский край
В Приморье несколько человек до смерти избили мужчину, сообщил источник

Двое взрослых и двое подростков до смерти избили мужчину в Приморье и вызвали скорую

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - РИА Новости. Группа из четырех человек, в том числе двух подростков, в ночь на понедельник избила до смерти жителя Дальнереченска, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Приморского края.
«
"Там два взрослых, два несовершеннолетних... Один из несовершеннолетних вызвал "скорую", - рассказал собеседник.
Прибывшие медики узнали, что эти четверо якобы нашли мужчину уже избитым. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, добавил источник агентства.
Речь идет о части 4 статьи 111 УК РФ, которая предусматривает до 15 лет заключения.
В пресс-службе Минздрава Приморья сообщили РИА Новости, что бригада скорой помощи в Дальнереченске действительно выезжала по вызову в ночь на понедельник. "Смерть пациента до прибытия медиков, разбираются правоохранители", - отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияДальнереченскПриморский край
 
 
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