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Луценко: вологжане внесли новые инициативы по поддержке участников СВО - РИА Новости, 16.05.2023
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Вологодская область
 
15:52 16.05.2023 (обновлено: 15:53 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/initsiativy-1872182250.html
Луценко: вологжане внесли новые инициативы по поддержке участников СВО
Луценко: вологжане внесли новые инициативы по поддержке участников СВО - РИА Новости, 16.05.2023
Луценко: вологжане внесли новые инициативы по поддержке участников СВО
Вологодские парламентарии представили во вторник на 63-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Калининграде 13 инициатив, в том числе... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:52
2023-05-16T15:53
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вологодские парламентарии представили во вторник на 63-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Калининграде 13 инициатив, в том числе касающихся поддержки участников специальной военной операции и их родных, сообщает пресс-служба заксобрания области.В частности, депутаты ЗСО предложили дать право членам семей мобилизованных без доверенности обращаться в банки с требованием о досрочном погашении кредита.В настоящее время мобилизованные могут написать заявление в кредитную организацию о предоставлении льготного периода на срок военной службы, в течение которого заемщики могут не выплачивать кредит. При этом на размер основного долга все равно начисляются проценты. В связи с этим бойцы стремятся досрочно погасить свои займы."Однако для этого необходимо либо лично явиться в банк, либо оформить доверенность на члена семьи. Это невозможно сделать на передовой. Бойцы не могут даже использовать банковские приложения. В связи с этим мы предложили предоставить право родным заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации, принимающих участие в специальной военной операции, обращаться в кредитные организации с требованием о досрочном погашении кредита", - приводит пресс-служба слова зампредседателя ПАСЗР, председателя Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко.По мнению депутатов, это позволит снизить долговую нагрузку и улучшить материальное положение мобилизованных и членов их семей.Еще одно предложение, которое внесли вологодские парламентарии, направлено на решение финансовых проблем мобилизованных, признанных банкротами и в отношении которых введена процедура реализации имущества. По действующему законодательству финансовые управляющие могут блокировать их счета, в том числе и те, на которые приходят боевые выплаты.Отсутствие возможности самостоятельно распоряжаться средствами, которые поступают за участие в боевых действиях, нарушает права военнослужащих на предоставление установленных социальных гарантий.Депутаты предлагают изменить федеральный закон и запретить финансовым управляющим блокировать банковские счета военнослужащих-должников, на которые перечисляются боевые выплаты.Все эти инициативы были поддержаны депутатами Северо-Запада, и в ближайшее время необходимые документы будут направлены в федеральные органы власти.
https://ria.ru/20230426/lutsenko-1867950546.html
https://ria.ru/20230510/dogazifikatsiya-1870808471.html
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: вологжане внесли новые инициативы по поддержке участников СВО

CC BY 4.0 / Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области / Депутаты Северо-Запада проголосовали за вологодские инициативы по поддержке участников СВО и членов их семей
Депутаты Северо-Запада проголосовали за вологодские инициативы по поддержке участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
CC BY 4.0 / Пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области /
Депутаты Северо-Запада проголосовали за вологодские инициативы по поддержке участников СВО и членов их семей
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вологодские парламентарии представили во вторник на 63-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Калининграде 13 инициатив, в том числе касающихся поддержки участников специальной военной операции и их родных, сообщает пресс-служба заксобрания области.
В частности, депутаты ЗСО предложили дать право членам семей мобилизованных без доверенности обращаться в банки с требованием о досрочном погашении кредита.
В настоящее время мобилизованные могут написать заявление в кредитную организацию о предоставлении льготного периода на срок военной службы, в течение которого заемщики могут не выплачивать кредит. При этом на размер основного долга все равно начисляются проценты. В связи с этим бойцы стремятся досрочно погасить свои займы.
"Однако для этого необходимо либо лично явиться в банк, либо оформить доверенность на члена семьи. Это невозможно сделать на передовой. Бойцы не могут даже использовать банковские приложения. В связи с этим мы предложили предоставить право родным заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации, принимающих участие в специальной военной операции, обращаться в кредитные организации с требованием о досрочном погашении кредита", - приводит пресс-служба слова зампредседателя ПАСЗР, председателя Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко.
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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По мнению депутатов, это позволит снизить долговую нагрузку и улучшить материальное положение мобилизованных и членов их семей.
Еще одно предложение, которое внесли вологодские парламентарии, направлено на решение финансовых проблем мобилизованных, признанных банкротами и в отношении которых введена процедура реализации имущества. По действующему законодательству финансовые управляющие могут блокировать их счета, в том числе и те, на которые приходят боевые выплаты.
Отсутствие возможности самостоятельно распоряжаться средствами, которые поступают за участие в боевых действиях, нарушает права военнослужащих на предоставление установленных социальных гарантий.
Депутаты предлагают изменить федеральный закон и запретить финансовым управляющим блокировать банковские счета военнослужащих-должников, на которые перечисляются боевые выплаты.
Все эти инициативы были поддержаны депутатами Северо-Запада, и в ближайшее время необходимые документы будут направлены в федеральные органы власти.
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