https://ria.ru/20230516/informbezopasnost-1872249871.html
На рассмотрение ГА ООН внесли концепцию конвенции об информбезопасности
На рассмотрение ГА ООН внесли концепцию конвенции об информбезопасности - РИА Новости, 16.05.2023
На рассмотрение ГА ООН внесли концепцию конвенции об информбезопасности
Россия внесла концепцию конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:42
2023-05-16T19:42
2023-05-16T19:42
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия внесла концепцию конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило министерство иностранных дел РФ. "15 мая Россия в соавторстве с Белоруссией, КНДР, Никарагуа и Сирией внесла концепцию конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности (МИБ) в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении ведомства. Оно отметило, что дискуссия по проблематике МИБ свидетельствует о растущей поддержке среди государств-членов ООН идеи принятия универсального юридически обязывающего инструмента, который обеспечил бы стабильность и безопасность в глобальном информпространстве. "Представленная нами инициатива – прообраз такого международного договора. Концепция конвенции выстроена на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. В числе задач – предотвращение и урегулирование конфликтов, налаживание межгосударственного сотрудничества, в том числе в плане наращивания потенциала развивающихся стран в области информбезопасности", - говорится в заявлении министерства. Россия и соавторы открыты для дальнейшего обсуждения документа, учета возможных предложений и замечаний, добавил российский МИД, призвав зарубежных партнеров присоединиться к инициативе.
https://ria.ru/20230512/medvedev-1871362124.html
https://ria.ru/20230428/sotrudnichestvo-1868547565.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
На рассмотрение ГА ООН внесли концепцию конвенции об информбезопасности
Россия внесла на рассмотрение ГА ООН концепцию конвенции об информационной безопасности
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Россия внесла концепцию конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило министерство иностранных дел РФ
.
"15 мая Россия в соавторстве с Белоруссией
, КНДР, Никарагуа
и Сирией
внесла концепцию конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности (МИБ) в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении ведомства.
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Оно отметило, что дискуссия по проблематике МИБ свидетельствует о растущей поддержке среди государств-членов ООН идеи принятия универсального юридически обязывающего инструмента, который обеспечил бы стабильность и безопасность в глобальном информпространстве.
"Представленная нами инициатива – прообраз такого международного договора. Концепция конвенции выстроена на основе принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела. В числе задач – предотвращение и урегулирование конфликтов, налаживание межгосударственного сотрудничества, в том числе в плане наращивания потенциала развивающихся стран в области информбезопасности", - говорится в заявлении министерства.
Россия и соавторы открыты для дальнейшего обсуждения документа, учета возможных предложений и замечаний, добавил российский МИД, призвав зарубежных партнеров присоединиться к инициативе.
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