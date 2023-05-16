https://ria.ru/20230516/ikona-1872182946.html

В храме Христа Спасителя предположили, где поставят "Троицу" Рублева

В храме Христа Спасителя предположили, где поставят "Троицу" Рублева - РИА Новости, 16.05.2023

В храме Христа Спасителя предположили, где поставят "Троицу" Рублева

Икону "Троица" авторства Андрея Рублева могут разместить для поклонения в центре храма Христа Спасителя, рассказали РИА Новости в храме. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:56

2023-05-16T15:56

2023-05-16T16:00

религия

россия

владимир путин

александр невский

сергий радонежский

русская православная церковь

свято-троицкая сергиева лавра

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Икону "Троица" авторства Андрея Рублева могут разместить для поклонения в центре храма Христа Спасителя, рассказали РИА Новости в храме. Ранее пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Рублева РПЦ. Переданный образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, после чего займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. "Когда к нам приносят святыни, их обычно выставляют в центре храма. Но это дни, недели, а как будет в этом случае – сказать сложно, ведь икона будет здесь целый год. Конечно, здорово, что ее привезут", - сказала сотрудница храма. С 14 по 27 мая в храме Христа Спасителя выставлена для поклонения чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, которая, по преданию, была моленным образом святого князя Александра Невского. Сейчас эта икона расположена в центре храма, перед ней регулярно проходят молебны, к ней организованы подходы, добровольцы контролируют поток верующих. На улице дежурят наряды полиции, выставлены заграждения, верующих просят открывать рюкзаки, проходить через рамки металлоискателей. "Троица" – одна из сохранившихся икон Андрея Рублева. Она могла быть создана либо около 1410 года для первоначально деревянной Троицкой церкви, либо в 1425-1428 годах. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского ее доставляли в Свято-Троицкую Сергиеву лавру с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и под наблюдением представителей Государственной Третьяковской галереи, где она хранилась.

https://ria.ru/20230516/ikona-1871995113.html

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россия, владимир путин, александр невский, сергий радонежский, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра