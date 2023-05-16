https://ria.ru/20230516/gruziya-1872258725.html

Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву

Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 16.05.2023

Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву

Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла на своем сайте продажу билетов в Москву с 20 мая, стоимость перелета из Тбилиси начинается с 840 лари (около... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:51

2023-05-16T20:51

2023-05-16T21:02

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georgian airways

россия

грузия

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boeing 737

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ТБИЛИСИ, 16 мая - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла на своем сайте продажу билетов в Москву с 20 мая, стоимость перелета из Тбилиси начинается с 840 лари (около 330 долларов).Ранее во вторник компания получила разрешение от грузинского Агентства гражданской авиации на прямые полеты в Москву с указанной даты.По данным, опубликованным на сайте перевозчика, первый рейс будет выполнен 20 мая в 8.00 (7.00 мск), полет будет длиться 3 часа 15 минут. Boeing 737 грузинской авиакомпании приземлится в аэропорту Внуково в 10.15 мск. Цена билета на этот рейс начинается от 840 лари.

https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872133337.html

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тбилиси

россия

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