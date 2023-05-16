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Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 16.05.2023
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20:51 16.05.2023 (обновлено: 21:02 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/gruziya-1872258725.html
Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву
Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву - РИА Новости, 16.05.2023
Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву
Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла на своем сайте продажу билетов в Москву с 20 мая, стоимость перелета из Тбилиси начинается с 840 лари (около... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:51
2023-05-16T21:02
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грузия
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ТБИЛИСИ, 16 мая - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла на своем сайте продажу билетов в Москву с 20 мая, стоимость перелета из Тбилиси начинается с 840 лари (около 330 долларов).Ранее во вторник компания получила разрешение от грузинского Агентства гражданской авиации на прямые полеты в Москву с указанной даты.По данным, опубликованным на сайте перевозчика, первый рейс будет выполнен 20 мая в 8.00 (7.00 мск), полет будет длиться 3 часа 15 минут. Boeing 737 грузинской авиакомпании приземлится в аэропорту Внуково в 10.15 мск. Цена билета на этот рейс начинается от 840 лари.
https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872133337.html
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москва, тбилиси, georgian airways, россия, грузия, в мире, boeing 737
Москва, Тбилиси, Georgian Airways, Россия, Грузия, В мире, Boeing 737
Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву

Авиакомпания Georgian Airways открыла продажи билетов из Тбилиси в Москву с 20 мая

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСамолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways
Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 мая - РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла на своем сайте продажу билетов в Москву с 20 мая, стоимость перелета из Тбилиси начинается с 840 лари (около 330 долларов).
Ранее во вторник компания получила разрешение от грузинского Агентства гражданской авиации на прямые полеты в Москву с указанной даты.
По данным, опубликованным на сайте перевозчика, первый рейс будет выполнен 20 мая в 8.00 (7.00 мск), полет будет длиться 3 часа 15 минут. Boeing 737 грузинской авиакомпании приземлится в аэропорту Внуково в 10.15 мск. Цена билета на этот рейс начинается от 840 лари.
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МоскваТбилисиGeorgian AirwaysРоссияГрузияВ миреBoeing 737
 
 
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