https://ria.ru/20230516/gosakkreditatsiya-1872098227.html

ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации

ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации - РИА Новости, 16.05.2023

ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации

Срок подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний завершается через две недели, напомнили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:54

2023-05-16T11:54

2023-05-16T11:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Срок подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний завершается через две недели, напомнили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.На территории Московской области осуществляют свою деятельность порядка 12 тысяч ИТ-организаций. Наличие аккредитации является одним из условий на получение гранта для компаний-разработчиков ПО и производителей компьютерной техники на территории Подмосковья."ИТ-компании должны подтверждать государственную аккредитацию каждый год. Она нужна, чтобы пользоваться федеральными и региональными льготами", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Подтверждение аккредитации доступно юридическим лицам на портале Госуслуг. В заявке нужно сообщить информацию о доле доходов от деятельности в сфере ИТ и предоставить ссылку на официальный сайт компании. Правообладатели ПО также должны указать наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.

https://ria.ru/20230515/uborka-1872003469.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)