https://ria.ru/20230516/gosakkreditatsiya-1872098227.html
ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации
ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации - РИА Новости, 16.05.2023
ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации
Срок подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний завершается через две недели, напомнили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:54
2023-05-16T11:54
2023-05-16T11:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Срок подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний завершается через две недели, напомнили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.На территории Московской области осуществляют свою деятельность порядка 12 тысяч ИТ-организаций. Наличие аккредитации является одним из условий на получение гранта для компаний-разработчиков ПО и производителей компьютерной техники на территории Подмосковья."ИТ-компании должны подтверждать государственную аккредитацию каждый год. Она нужна, чтобы пользоваться федеральными и региональными льготами", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Подтверждение аккредитации доступно юридическим лицам на портале Госуслуг. В заявке нужно сообщить информацию о доле доходов от деятельности в сфере ИТ и предоставить ссылку на официальный сайт компании. Правообладатели ПО также должны указать наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.
https://ria.ru/20230515/uborka-1872003469.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Срок подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний завершается через две недели, напомнили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
На территории Московской области осуществляют свою деятельность порядка 12 тысяч ИТ-организаций. Наличие аккредитации является одним из условий на получение гранта для компаний-разработчиков ПО и производителей компьютерной техники на территории Подмосковья
.
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"ИТ-компании должны подтверждать государственную аккредитацию каждый год. Она нужна, чтобы пользоваться федеральными и региональными льготами", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
Подтверждение аккредитации доступно юридическим лицам на портале Госуслуг. В заявке нужно сообщить информацию о доле доходов от деятельности в сфере ИТ и предоставить ссылку на официальный сайт компании. Правообладатели ПО также должны указать наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.