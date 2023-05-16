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ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:54 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/gosakkreditatsiya-1872098227.html
ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации
ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации - РИА Новости, 16.05.2023
ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации
Срок подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний завершается через две недели, напомнили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:54
2023-05-16T11:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Срок подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний завершается через две недели, напомнили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.На территории Московской области осуществляют свою деятельность порядка 12 тысяч ИТ-организаций. Наличие аккредитации является одним из условий на получение гранта для компаний-разработчиков ПО и производителей компьютерной техники на территории Подмосковья."ИТ-компании должны подтверждать государственную аккредитацию каждый год. Она нужна, чтобы пользоваться федеральными и региональными льготами", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.Подтверждение аккредитации доступно юридическим лицам на портале Госуслуг. В заявке нужно сообщить информацию о доле доходов от деятельности в сфере ИТ и предоставить ссылку на официальный сайт компании. Правообладатели ПО также должны указать наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

ИТ-компаниям Подмосковья напомнили о подтверждении госаккредитации

© РИА Новости / Максим БогодвидIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
IT-специалист за работой
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Срок подтверждения государственной аккредитации ИТ-компаний завершается через две недели, напомнили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.
На территории Московской области осуществляют свою деятельность порядка 12 тысяч ИТ-организаций. Наличие аккредитации является одним из условий на получение гранта для компаний-разработчиков ПО и производителей компьютерной техники на территории Подмосковья.
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"ИТ-компании должны подтверждать государственную аккредитацию каждый год. Она нужна, чтобы пользоваться федеральными и региональными льготами", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
Подтверждение аккредитации доступно юридическим лицам на портале Госуслуг. В заявке нужно сообщить информацию о доле доходов от деятельности в сфере ИТ и предоставить ссылку на официальный сайт компании. Правообладатели ПО также должны указать наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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