Рябков прокомментировал вопрос о консульском доступе к Гершковичу
Рябков: вопрос о консульском доступе к Гершковичу политизируется со стороны США
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос о консульском доступе к арестованному журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу политизируется со стороны США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Вопрос консульского доступа к Гершковичу - это рабочий момент… Вокруг этого много шума и много попыток с американской стороны политизировать этот сюжет", - сказал Рябков журналистам.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.