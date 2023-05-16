https://ria.ru/20230516/gershkovich-1872100471.html

Рябков прокомментировал вопрос о консульском доступе к Гершковичу

Рябков прокомментировал вопрос о консульском доступе к Гершковичу - РИА Новости, 16.05.2023

Рябков прокомментировал вопрос о консульском доступе к Гершковичу

Вопрос о консульском доступе к арестованному журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу политизируется со стороны США, заявил во вторник замглавы... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:03

2023-05-16T12:03

2023-05-16T12:03

сша

эван гершкович

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос о консульском доступе к арестованному журналисту издания Wall Street Journal Эвану Гершковичу политизируется со стороны США, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

https://ria.ru/20230516/amerika-1872093210.html

сша

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сша, эван гершкович, сергей рябков, в мире