Действующая глава Гагаузии призвала президента Санду прекратить давление
Действующая глава Гагаузии Влах призвала президента Санду прекратить давление на автономию
Действующая глава Гагаузии Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Действующая глава Гагаузии Ирина Влах призвала президента Молдавии Майю Санду прекратить давление на автономию.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул, которая набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии, которые начали изымать документы. В ЦИК прибыли депутаты Народного собрания автономии, гражданские активисты и жители Комрата. Они организовали митинг в поддержку избиркома, затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет.
"Я призываю президента следовать букве закона и прекратить давление на Гагаузию. Сегодня центральная власть опустилась еще ниже. Открытому давлению подверглись избирательные органы нашей автономии", – заявила Влах в ходе видеообращения в социальных сетях.
Она обратилась к депутатам парламента Гагаузии с призывом дать правовую оценку случившемуся. "Подобное отношение к Гагаузии и избирательным органам автономии недопустимо. Я призываю депутатов Народного собрания дать соответствующую оценку попытке оказать давление на ЦИК автономии", - отметила Влах.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.