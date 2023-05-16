https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872251576.html

Действующая глава Гагаузии призвала президента Санду прекратить давление

Действующая глава Гагаузии призвала президента Санду прекратить давление - РИА Новости, 16.05.2023

Действующая глава Гагаузии призвала президента Санду прекратить давление

Действующая глава Гагаузии Ирина Влах призвала президента Молдавии Майю Санду прекратить давление на автономию. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:53

2023-05-16T19:53

2023-05-16T19:53

в мире

гагаузия

комрат

ирина влах

майя санду

таможенный союз

молдавия

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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Действующая глава Гагаузии Ирина Влах призвала президента Молдавии Майю Санду прекратить давление на автономию. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул, которая набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии, которые начали изымать документы. В ЦИК прибыли депутаты Народного собрания автономии, гражданские активисты и жители Комрата. Они организовали митинг в поддержку избиркома, затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет. "Я призываю президента следовать букве закона и прекратить давление на Гагаузию. Сегодня центральная власть опустилась еще ниже. Открытому давлению подверглись избирательные органы нашей автономии", – заявила Влах в ходе видеообращения в социальных сетях. Она обратилась к депутатам парламента Гагаузии с призывом дать правовую оценку случившемуся. "Подобное отношение к Гагаузии и избирательным органам автономии недопустимо. Я призываю депутатов Народного собрания дать соответствующую оценку попытке оказать давление на ЦИК автономии", - отметила Влах. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872245462.html

гагаузия

комрат

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в мире, гагаузия, комрат, ирина влах, майя санду, таможенный союз, молдавия