https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872248465.html
ЦИК Гагаузии направил документы в суд для признания выборов главы автономии
ЦИК Гагаузии направил документы в суд для признания выборов главы автономии - РИА Новости, 16.05.2023
ЦИК Гагаузии направил документы в суд для признания выборов главы автономии
Центризбирком Гагаузии направил документы в Апелляционную палату Комрата для признания результатов выборов главы автономии, заявила на митинге во вторник... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:35
2023-05-16T19:35
2023-05-16T19:35
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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Центризбирком Гагаузии направил документы в Апелляционную палату Комрата для признания результатов выборов главы автономии, заявила на митинге во вторник председатель комиссии Яна Коваленко. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе представителя оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул, которая набрала 52,34% голосов. Во вторник у здания Апелляционной палаты в столице Гагаузии начался стихийный митинг жителей автономии. Во второй половине дня в местный ЦИК нагрянули с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра, которые начали изымать документы в избиркоме. В ЦИК прибыли депутаты Народного собрания автономии и гражданские активисты. К зданию подтянулись также жители Комрата, они организовали митинг в поддержку Центризбиркома, затем собравшиеся направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет. "Документы о подтверждении результатов второго тура сегодня направлены на утверждение в Апелляционную палату Комрата (столицы автономии - ред.)", - отметила Коваленко. Она также заявила, что сотрудники Национального антикоррупционного центра изымают избирательные списки в рамках уголовного дела. "Они изымают их в рамках уголовного дела, возбужденного в 2022 году, к нему присоединили еще 4 или 5 дел этого года. О датах этих дел ничего неизвестно, информации не дали", - сказала глава ЦИК.
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в мире, гагаузия, комрат, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Комрат, Евгения Гуцул
ЦИК Гагаузии направил документы в суд для признания выборов главы автономии
ЦИК направил документы в Апелляционную палату для признания выборов главы Гагаузии
КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Центризбирком Гагаузии направил документы в Апелляционную палату Комрата для признания результатов выборов главы автономии, заявила на митинге во вторник председатель комиссии Яна Коваленко.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе представителя оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул
, которая набрала 52,34% голосов. Во вторник у здания Апелляционной палаты в столице Гагаузии начался стихийный митинг жителей автономии. Во второй половине дня в местный ЦИК нагрянули с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра, которые начали изымать документы в избиркоме. В ЦИК прибыли депутаты Народного собрания автономии и гражданские активисты. К зданию подтянулись также жители Комрата, они организовали митинг в поддержку Центризбиркома, затем собравшиеся направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет.
"Документы о подтверждении результатов второго тура сегодня направлены на утверждение в Апелляционную палату Комрата (столицы автономии - ред.)", - отметила Коваленко.
Она также заявила, что сотрудники Национального антикоррупционного центра изымают избирательные списки в рамках уголовного дела.
"Они изымают их в рамках уголовного дела, возбужденного в 2022 году, к нему присоединили еще 4 или 5 дел этого года. О датах этих дел ничего неизвестно, информации не дали", - сказала глава ЦИК.
Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет