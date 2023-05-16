https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872248465.html

ЦИК Гагаузии направил документы в суд для признания выборов главы автономии

ЦИК Гагаузии направил документы в суд для признания выборов главы автономии - РИА Новости, 16.05.2023

ЦИК Гагаузии направил документы в суд для признания выборов главы автономии

Центризбирком Гагаузии направил документы в Апелляционную палату Комрата для признания результатов выборов главы автономии, заявила на митинге во вторник... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:35

2023-05-16T19:35

2023-05-16T19:35

в мире

гагаузия

комрат

евгения гуцул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868832744_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_8e367bb77b7e20fe02c2e6fb2a9a417a.jpg

КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Центризбирком Гагаузии направил документы в Апелляционную палату Комрата для признания результатов выборов главы автономии, заявила на митинге во вторник председатель комиссии Яна Коваленко. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе представителя оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул, которая набрала 52,34% голосов. Во вторник у здания Апелляционной палаты в столице Гагаузии начался стихийный митинг жителей автономии. Во второй половине дня в местный ЦИК нагрянули с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра, которые начали изымать документы в избиркоме. В ЦИК прибыли депутаты Народного собрания автономии и гражданские активисты. К зданию подтянулись также жители Комрата, они организовали митинг в поддержку Центризбиркома, затем собравшиеся направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет. "Документы о подтверждении результатов второго тура сегодня направлены на утверждение в Апелляционную палату Комрата (столицы автономии - ред.)", - отметила Коваленко. Она также заявила, что сотрудники Национального антикоррупционного центра изымают избирательные списки в рамках уголовного дела. "Они изымают их в рамках уголовного дела, возбужденного в 2022 году, к нему присоединили еще 4 или 5 дел этого года. О датах этих дел ничего неизвестно, информации не дали", - сказала глава ЦИК.

https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872245462.html

гагаузия

комрат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, комрат, евгения гуцул