https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872245462.html

Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет

Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет - РИА Новости, 16.05.2023

Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет

Победившая на выборах главы Гагаузии Евгения Гуцул от оппозиционной молдавской партии "Шор" в соцсетях призвала жителей автономии выйти на пикет в защиту... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:26

2023-05-16T19:26

2023-05-16T19:26

в мире

гагаузия

молдавия

комрат

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Победившая на выборах главы Гагаузии Евгения Гуцул от оппозиционной молдавской партии "Шор" в соцсетях призвала жителей автономии выйти на пикет в защиту местного избиркома. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул, которая набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии. "В качестве избранного башкана (главы - ред.) Гагаузии осуждаю действия центральных властей по отношению Центризбиркома автономии. Я сейчас нахожусь по дороге в Комрат (административный центр автономии - ред.) и призываю всех жителей выйти и поддержать сотрудников ЦИК. Мы должны бороться за каждый голос", - заявила Гуцул на своей странице в соцсетях.

https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872090473.html

гагаузия

молдавия

комрат

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в мире, гагаузия, молдавия, комрат, евгения гуцул