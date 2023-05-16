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Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет - РИА Новости, 16.05.2023
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19:26 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/gagauziya-1872245462.html
Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет
Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет - РИА Новости, 16.05.2023
Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет
Победившая на выборах главы Гагаузии Евгения Гуцул от оппозиционной молдавской партии "Шор" в соцсетях призвала жителей автономии выйти на пикет в защиту... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:26
2023-05-16T19:26
в мире
гагаузия
молдавия
комрат
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Победившая на выборах главы Гагаузии Евгения Гуцул от оппозиционной молдавской партии "Шор" в соцсетях призвала жителей автономии выйти на пикет в защиту местного избиркома. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул, которая набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии. "В качестве избранного башкана (главы - ред.) Гагаузии осуждаю действия центральных властей по отношению Центризбиркома автономии. Я сейчас нахожусь по дороге в Комрат (административный центр автономии - ред.) и призываю всех жителей выйти и поддержать сотрудников ЦИК. Мы должны бороться за каждый голос", - заявила Гуцул на своей странице в соцсетях.
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в мире, гагаузия, молдавия, комрат, евгения гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Комрат, Евгения Гуцул
Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет

Избранная глава Гагаузии Гуцул призвала жителей автономии выйти на пикет в защиту ЦИК

© Фото : telegram/Евгения ГуцулКандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул
Кандидат от партии Шор Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : telegram/Евгения Гуцул
Кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Победившая на выборах главы Гагаузии Евгения Гуцул от оппозиционной молдавской партии "Шор" в соцсетях призвала жителей автономии выйти на пикет в защиту местного избиркома.
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона. В местном ЦИК объявили о победе Гуцул, которая набрала 52,34% голосов. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии.
"В качестве избранного башкана (главы - ред.) Гагаузии осуждаю действия центральных властей по отношению Центризбиркома автономии. Я сейчас нахожусь по дороге в Комрат (административный центр автономии - ред.) и призываю всех жителей выйти и поддержать сотрудников ЦИК. Мы должны бороться за каждый голос", - заявила Гуцул на своей странице в соцсетях.
Голосование во втором туре выборов главы Гагаузии - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Вчера, 11:30
 
В миреГагаузияМолдавияКомратЕвгения Гуцул
 
 
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